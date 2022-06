Nasdaq Composite : Deux gaps baissier successifs de grande ampleur

(BFM Bourse) - La conjugaison d'un emballement des prix, publié vendredi, et d'une chute brutale du moral du consommateur aura provoqué une accélération baissière de très grande ampleur sur l'indice Nasdaq Composite (-4,68% à 10 809 points), dans des volumes étoffés.

Les chiffres d'inflation (IPC) publiés vendredi mettent à mal le scénario d'un "pic" de hausse des prix. L'entrée dans un plateau de haute altitude est plutôt l'image appropriée. Sur l'assiette de produits la plus large (alimentation et énergie inclus), les prix ont augmenté en rythme mensuel d'1%, contre 0,7% attendu, et 0,3% en avril... De quoi conforter davantage l'idée d'un resserrement monétaire très ferme, pesant sur les actifs à risque. A fin mai, l'inflation en rythme annualisé (alimentation et énergie inclus) atteint 8.6%. En excluant ces éléments volatils de l'assiette, la hausse des prix atteint 6%. La hantise de la Fed - et des investisseurs - à savoir l'entrée dans une spirale prix - salaires n'est pas une option définitivement écartée.

Vendredi - le chiffre est un peu passé aux oubliettes - c'était également le jour de la publication des données préliminaires de l'indice de confiance des consommateurs (Université du Michigan), qui est tombé à un point bas historique, manquant complètement les attentes. Conjugué à l'inversion de la courbe des rendements obligataires à 2 et 10 ans, subrepticement, l'indicateur fait craindre une entrée prochaine en phase de contraction du PIB.

Et ce alors que la Fed achève demain une nouvelle réunion de politique monétaire (FOMC). La Federal Reserve "ne risque donc pas de modifier son discours hawkish et les déclarations des membres les plus « dovish », militant pour un ralentissement du rythme de resserrement dès septembre, risquent de passer à la trappe," pour Thomas Giudici, co-responsable de la gestion obligataire chez AURIS Gestion.

"Le marché anticipe désormais une hausse des taux directeurs de 75 pdb en septembre contre 25 pdb il y a une semaine ! Attention néanmoins car, entre la correction sur les marchés financiers et le resserrement des conditions de financement, la possibilité que la Fed mette un peu d'eau dans son vin pour éviter un atterrissage trop brutal existe toujours."

Les banques Goldman Sachs et JP Morgan entrevoient désormais également une hausse de 75 pdb du loyer de l'argent. Verdict demain à 20h00 (Heure de Paris) pour le verdict de politique monétaire proprement dit et à 20h30 pour une conférence de presse à très fort enjeu.

A suivre l'indice des prix à la production à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le mince trading range que nous identifiions entre 13 330 et 13 838 points a été rompu dans des conditions de volumes, de volatilité, et de bougies très significative. Le marubozu tracé jeudi 21/04 témoigne en particulier d'une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, jusqu'à une clôture quasiment exactement sur les points bas, ouvrant la voie à un objectif baissier CT à 12 640 points. Ce dernier a été rompu, après une hésitation bigrement nerveuse sur la seconde partie de la semaine 17.

Les warnings se sont alors allumés et ne se sont pas éteints définitivement depuis. Le harami envisagé lundi n'a pas été validé, et la bougie relativement ample, par son ombre basse, peut servir de cadre à un début d'inflexion baissière de court terme. La réintégration de la partie inférieure à la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), validée, vient apporter un message baissier clair.

Le niveau de clôture de vendredi par rapport aux points bas hebdomadaires, que nous mettions sous surveillance, apportent une lecture baissière supplémentaire. La très nette divergence cours / volumes est peu avenante depuis le 25 mai, a été suivie par une libération d'énergie vendeuse en sortie par le bas d'un micro-diamant, suivi de la formation de deux gaps baissiers amples.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12140.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime