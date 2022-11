Nasdaq Composite : Des tensions persistantes sur l'emploi américain

(BFM Bourse) - Le point d'orgue statistique de la séance est le fameux NFP (pour Non Farm Payrolls), qui désigne le rapport mensuel sur l'emploi américain. Il vient d'être publié, comme traditionnellement, une heure avant l'ouverture de Wall Street, le premier vendredi suivant la fin du mois, et son contenu est dans la continuité des précédent: il montre une poursuite des tensions sur le marché de l'emploi. Seule la légère augmentation du taux de chômage, à 3,7% de la population active, peut être vue comme un signe d'efficacité des mesures de durcissement monétaire de la Fed.

Pour les principaux autres indicateurs, le salaire horaire moyen a progressé plus que prévu, à +0,4% en rythme mensuel, et le nombre de créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture) a dépassé les 260 000, au-delà des attentes également.

Pour rappel mercredi, les Fed Funds ont vu leur loyer relever de 75 points de base, à 4,00%, comme largement anticipé. Ce qui a pesé en revanche, c'est la volonté clairement afficher de repousser l'idée d'une pause dans le processus de resserrement monétaire (option jugée trop "prématurée") ainsi que l'avertissement clair sur les perspectives d'atteinte du "taux" neutre. L'objectif de quantification précise de ce dernier est encore délicat. Il a en tous cas dépassé les 5% après cette échéance monétaire.

"Le marché du travail est la variable clé", tranche Christophe Morel, chef économiste chez Groupama Asset Management. "Actuellement, aux États-Unis, la demande de travail excède l’offre d’environ 5 millions, ce qui alimente une inflation salariale dans le secteur privé de 6%. Pour garantir sa cible d’inflation à 2%, la Fed doit ramener la hausse des salaires sur un rythme de 4%. Sauf à supposer une forte hausse du taux de participation qui nous semble improbable, la banque centrale doit alors « forcer » la baisse de la demande de travail en provoquant une récession cyclique. Pour cela, la Fed doit ramener son taux directeur bien au-dessus de 5%."

A noter que ce weekend, la Côte Est des Etats-Unis passera à l'heure d'hiver, par conséquent, il n'y aura plus de "décalage", à savoir que l'ouverture de Wall Street se fera de nouveau à 15h30 (Heure de Paris), et non pas 14h30, comme c'était le cas cette semaine.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a tracé, sur l'amplitude du corps de la bougie de la veille, une bougie en doji pierre tombale, qui illustre l'essoufflement de la réaction amorcée le 13/11. Cette bougie a reçu confirmation, dès le lendemain, par un marubozu allongé, illustration graphique d'une mobilisation continue du camp vendeur. La séance de vendredi n'a pas permis de dépassement des points hauts hebdomadaires, et le harami de lundi laisse perplexe, d'autant qu'il a été complété par une englobante haussière, nette, certes sans volumes transcendants. Les volumes se sont réveillés mercredi, délivrant un message baissier lisible, complété par une clôture de l'indice exactement sur ses points bas de séance.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 11250.00 points.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

