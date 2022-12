Nasdaq Composite : Des signaux techniques peu engageants avant le FOMC

(BFM Bourse) - Le Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, a fini la semaine passée sur une note rouge, deux indicateurs macroéconomiques pouvant suggérer l'adoption d'un ton un peu plus ferme de la part de la Fed: les indices des prix à la production, et l'indice de confiance du consommateur (U-Mich, données préliminaires) tous deux ressortis au-delà de leurs cibles respectives.

Pour la Reserve Fédérale, qui achève mercredi le dernier FOMC de l'année, c'est toute cette question essentielle de l'allure de la courbe des Fed Funds qui va focaliser l'attention des marchés pour cette dernière partie de l'année: plus aplanie, la progression pourrait être plus lente, mais quid du taux "terminal" ?

Pour Erick Muller, Directeur des produits et de la stratégie d'investissement chez Muzinich & Co, "les projections des membres du FOMC (les DOTS) enverront un message clair sur les intentions de conserver les taux élevés pendant un long moment, pour ne pas valider les attentes du marché d'un « pivot » qui peut sembler prématuré pour la Fed. Cela devrait se traduire par une projection médiane en hausse vers 5% pour 2023 mais aussi des projections bien plus concentrées entre 4% et 5% pour 2024 qu'en septembre dernier, où les projections 2024 étaient très dispersées."

"La dernière hausse [des Fed Funds] de l'année pourrait ralentir à 50 pdb, après quatre hausses consécutives de 75 pdb", pour les stratégistes d'IVO Partners. "Malgré cela, les indicateurs économiques aux Etats-Unis, comme les indices PMI ou encore les inscriptions au chômage, témoignent d'un ralentissement conjoncturel et confirment les anticipations de récession des investisseurs en 2023. L'incertitude plane encore sur l'ampleur et la durée de cette récession, bien que le consensus semble plutôt tendre vers une récession « modérée »."

Aucun chiffre d'importance majeure ne figure à l'agenda ce lundi, et il faudra attendre demain pour avoir quelque chose à se mettre sous la dent, avec les indices des prix à la consommation (IPC) outre Atlantique.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Jeudi l'indice Nasdaq Composite a retracé à la hausse l'intégralité de l'ampleur d'un drapeau de consolidation entre, grossièrement, 11 000 et 11 500 points, dans des volumes puissants, avec une ouverture sur les points bas de séance, et une clôture exactement sur les points hauts. Si cela ne présage pas d'une sortie définitive par le haut, un peu d'air a assurément été retrouvé. Mais l'amplitude d'un drapeau de dérivation a été définie clairement. C'est au sein de ce drapeau que les oscillations vont se poursuivre. Une sortie par le bas, pas encore définitive, est possible.

La moyenne mobile à 50 jours (en orange) converge vers cette borne basse de drapeau.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 11250.00 points.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

