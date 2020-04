Nasdaq Composite : Des perspectives noires, reflux des indices

(BFM Bourse) - Début du bal des trimestriels des grands groupes sous haute tension outre Atlantique, sur fond de progression incontrôlé de la pandémie de coronavirus outre Atlantique, avec un foyer particulièrement important dans la ville de New York (et l'Etat de NY plus largement). Hier, le Nasdaq Composite parvenait à gagner 3,95% à 8 515 points, sans que cela ne constitue, bien au contraire, un quelconque signal d'achat.

Face aux conséquences intenses et encore incertaines de la pandémie sur l'économie mondiale, le Fonds Monétaire International a publié hier un panorama des ajustement de prévisions de croissance. Concernant les Etats-Unis, l'Institution voit désormais sur 2020 une contraction monstrueuse du PIB, de l'ordre de 6.1%, et une croissance de 4.5% sur 2021. Ajoutons que les prévisions de contraction du volume du commerce mondial, pour 2020, sont à -11.0% !

L'épicentre de l'épidémie de coronavirus responsable du COVID19 se positionne désormais sur les Etats-Unis, où près de 583 000 cas sont confirmés. Plus de 23 500 décès ont été recensés sur le sol américain. L'inquiétude est d'autant plus forte que le système de santé, observé à l'aune de la puissance économique des Etats-Unis, est finalement fragile. En 24 heures à New York, plus de 1 500 morts sont à déplorer.

onald Trump veut par ailleurs se rendre maître des horloges pour le calendrier de dé-confinement, alors que l'entrée en confinement avait été géré Etat par Etat. Naturellement, l'impatience de l'impétueux locataire de la Maison Blanche à relancer la machine économique est crispante.

"Cette perspective va à l'encontre de toutes les recommandations des professionnels de santé mais également des gouverneurs américains et met en évidence le désordre qui règne au sein de la première puissance mondiale dans la gestion de cette crise sans précédent.", note Vincent Boy (IG France).

Comme si cela ne suffisait pas, D.Trump a décidé de suspendre les dotations états-uniennes à l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), qui est donc privé de son principal contributeur (entre 15 et 20% du budget global). Au pire moment !

C'est dans ce contexte lourd que les cambistes vont prendre connaissance vendredi du PIB chinois au premier trimestre, attendu en contraction, sur un rythme annualisé de 6.2%.

Concernant les chiffres statistiques du jour, publiés à 14h30:

- les ventes au détail, dans leur assiette la plus large, ont chuté de 8.7% en mars, alors quelle consensus était déjà lourd à -8.0%. Hors automobiles, les ventes au détail ont chuté de 4,5% sur mars.

- l'indice manufacturier de la Fed de New York (indice dit Empire State), baromètre de l'état de santé de l'industrie dans l'ensemble du pays, s'est littéralement effondré à -78,2 (contre -21,5 le mois précédent et un consensus à -35.2). L'indice est très largement et tristement sur des points bas inédits sur l'ensemble de l'historique dont nous disposons.

Concernant le rapport fédéral sur l'industrie (données de mars), il est également nettement sous la cible avec d'une part un taux d'utilisation des capacités productives en chute libre à 72.7% et une production proprement dite, en baisse de 5.4%.

A suivre pour le reste de la journée les stocks des grossistes (16h30), les stocks de pétrole (16h30) et le Livre Beige de la Fed (20h00). A noter hier, que les prix à l'import pour mars, en rythme mensuel, ont baissé très lourdement (-2.3%), toutefois moins qu'anticipé (-3.1%).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Attention au bull trap, et revenons-en à son mécanisme:

Le bull trap (piège à la hausse) est un phénomène classique en finance de marché comportementale: l'acheteur, appâté une première fois, l'est une seconde fois avec le sentiment de faire une affaire encore meilleure avec un point d'entrée jugé bon. Dès lors, la volatilité à la hausse progresse, et l'investisseur est de plus en plus persuadé d'avoir flairé la bonne affaire, sans se poser aucune question sur la justification de la hausse. Si le mouvement haussier ne prend pas corps, le piège se referme.

Seule une progression vigoureuse accompagnée de volumes puissants, avec l'appui de tous les secteurs représentés au sein de l'indice viendrait délivrer un message haussier durable, et donc invalider l'option retenue.

Dans l'immédiat, toute navigation entre 7 888 points et la borne basse du gap baissier du 10 mars à 8 344 points, même en eaux calmes, est jugée dangereuse.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 9088.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

