Nasdaq Composite : Dernière séance de l'année sur un note de prudence

(BFM Bourse) - L’indice des valeurs technologiques continue de latéraliser après son fort rebond. Les indices américains seront seuls pour finir cette année car l’Europe clôture à partir de 14h05. Aucune statistique macroéconomique n’est au programme. Les entreprises exposées à la Chine seront certainement recherchées après une bonne publication des indices PMI manufacturier et dans les services, tous deux ressortis supérieurs aux attentes. Quelques valeurs sont à surveiller de près. On fera notamment attention à Tesla qui a annoncé devoir rappeler plusieurs milliers de véhicules en raison de problèmes de sécurité sur ses voitures. Exxon Mobil a publié des résultats laissant présager un retour des comptes de l’entreprise dans le vert. En 2020, le groupe avait enregistré une perte de plus de 22 milliards de dollars. Lockheed Martin et Boeing pourraient être sous les feux des projecteurs suite à l’annonce par Israël de l’achat de 12 hélicoptères et deux avions ravitailleurs pour un peu plus de 3 milliards de dollars.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L’indice devrait rester au contact des 15 700 points tout en restant dans des volumes d’échanges faibles.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l’indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu’un franchissement des 16212.00 points raviverait la tension à l’achat. Tandis qu’une rupture des 15792.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime