Nasdaq Composite : Délicate phase de congestion

(BFM Bourse) - Soulagé par une accalmie (toute relative) sur le front du pétrole, et par la promulgation imminente d'une nouvelle tranche d'aide de 500 milliards de Dollars par D. Trump, le Nasdaq Composite souffle un peu, tout en restant en délicate posture d'équilibriste. L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a gagné hier, dans des volumes certes timides, 2.81% à 8 495 points.

Si les fondamentaux du marché pétrolier restent préoccupants (trop d'offre, pas de demande, plus de capacités de stockage), les cours des références mondiales de pétrole léger remontent encore. Le baril de brut léger texan cotait 16,30$ peu avant l'ouverture de Wall Street. Cette remontée des cours intervient sur fond d'escalade des tensions entre les Etats-Unis et Téhéran. Donald Trump a menacé de détruire les bateaux iraniens qui s'approcherait de façon dangereuse de navires américains dans le Golfe. L'Iran "détruira" tout navire de guerre américain menaçant sa sécurité dans les eaux du Golfe, a rétorqué jeudi le chef des Gardiens de la révolution, le général Hossein Salami...

La nouvelle tranche d'aide sous forme de prêt accordée aux entreprises en difficulté, et d'aide aux hôpitaux face à la pandémie de coronavirus, sur laquelle se sont entendus les Parlementaires, soulagent par ailleurs quelques peu la cote. Le montant de l'enveloppe est de 500 Milliards de dollars.

Au chapitre statistique, crispation habituelle désormais, chaque jeudi une heure avant l'ouverture des débats sur les actions, avec les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage. Sur la semaine du 13 au 19 avril, l'indicateur monte à 4 427 000, en légère contraction mais tout de même au-dessus du niveau attendu. Concrètement, il s'agit du nombre de travailleurs particuliers qui ont rempli une demande d'assurance chômage pour la première fois durant la semaine considérée. On parle donc bien de nouveaux inscrits, et non pas d'un cumul d'inscrits. A titre de comparaison, avant le cataclysme provoqué par la pandémie, avec mise sous cloche de l'économie, ce nombre parvenait à avoisiner les 200 000. Les Etats-Unis étaient alors en situation de plein emploi.

A suivre les PMI (IHS Markit) en toutes premières estimations pour le mois de mars. à 15h45, après des chiffres équivalents catastrophiques en Europe. A suivre également, les ventes de logements neufs à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Attention au bull trap, et revenons-en à son mécanisme:

Le bull trap (piège à la hausse) est un phénomène classique en finance de marché comportementale: l'acheteur, appâté une première fois, l'est une seconde fois avec le sentiment de faire une affaire encore meilleure avec un point d'entrée jugé bon. Dès lors, la volatilité à la hausse progresse, et l'investisseur est de plus en plus persuadé d'avoir flairé la bonne affaire, sans se poser aucune question sur la justification de la hausse. Si le mouvement haussier ne prend pas corps, le piège se referme.

Seule une progression vigoureuse accompagnée de volumes puissants, avec l'appui de tous les secteurs représentés au sein de l'indice viendrait délivrer un message haussier durable, et donc invalider l'option retenue.

Dans l'immédiat, toute navigation entre 7 888 points et la borne basse du gap baissier du 10 mars à 8 344 points, même en eaux calmes, est jugée dangereuse. Nous n'en sommes guère loin.

Avis neutre à l'échelle de la seule séance à venir, avec une probable ouverture en territoire vert et un test important de la moyenne mobile à 100 jours (en orange).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 8685.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7888.00 points relancerait la pression vendeuse.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime