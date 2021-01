Nasdaq Composite : De bonnes dispositions pour l'investiture de Biden, Netflix en vedette

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite a terminé la séance de mardi, première séance de la semaine, sur une hausse confortable de 1.53%, à la veille de la cérémonie d'investiture de J. Biden. Les marchés seront attentifs lors de ce discours d'investiture, aux nouveaux indices sur sa stratégie politique. Même si son cap, lui, est déjà bien connu. Il a déjà dévoilé un package de 1 900 milliards de dollars au total, dont 415 milliards de destinés à renforcer la lutte et la vaccination contre le Covid-19, environ 1.000 milliards d'aides directes aux ménages et 440 milliards en direction des petites entreprises. La question des conséquences en terme d'inflation de ce plan (9% du PIB tout de même !), tout comme la suite de la pandémie dans le pays le plus endeuillé de la planète, resteront sous-surveillance.

Néanmoins, il est peu probable que ce plan passe «en l'état», selon J Plassard (Mirabaud), qui étaie son propos: "La proposition se heurte à des obstacles au Congrès. Les responsables de la transition Biden et les démocrates du Congrès ont indiqué qu'ils espéraient adopter cette proposition par voie d'ordonnance ordinaire, et non par le biais du processus de réconciliation budgétaire. Cela signifie qu'il faudrait 60 voix au Sénat, et donc le soutien d'au moins 10 républicains."

Dans l'immédiat, l'attention s'est portée sur l'audition devant le Sénat de Mme J. Yellen. Connue comme une "colombe" lorsqu'elle présidait la banque centrale américaine, avant que Donald Trump ne lui préfère Jerome Powell, l'économiste assume sans surprise aucune un biais volontariste au plan budgétaire. Elle y a présenté sa stratégie, en affirmant sa stratégie de reconstruction de l'économie au-delà même des nécessaires volets budgétaires, devant les Parlementaires qui doivent avaliser sa nomination à la tête du Secrétariat au Trésor. L'ancienne Présidente de la Fed (de février 2014 à février 2018) devrait remplacer Steven Mnuchin à ce poste stratégique de l'Administration.

"Cela contribuera à la mise en place d'un programme d'infrastructures dont le président Trump a parlé pendant ses quatre années de mandat, mais qu'il n'a pas pu réaliser" prévoit Rendeep Somel, gestionnaire de fonds au sein de l'équipe equity de M&G Investments. "Cela permettra également de cibler les dépenses dans les secteurs "verts", notamment en augmentant l'utilisation des énergies renouvelables pour la production d'électricité - l'objectif étant de parvenir à une énergie décarbonée d'ici 2035 - et en modernisant quatre millions de bâtiments pour qu'ils répondent aux normes les plus élevées en matière d'efficacité énergétique."

Mais le premier chantier de l'exécutif va être sanitaire ! Le nouveau locataire de la Maison Blanche affiche un objectif de 100 millions de vaccinations pendant ces 100 premiers jours de mandat. Les Etats-Unis restent à ce jour pour rappel, le pays le plus endeuillé de la planète dans la pandémie de coronavirus. La barre des 400 000 morts vient d'être tristement franchie.

Côté valeurs, premiers des "FANGAM" à rendre sa copie trimestrielle et annuelle, Netflix a enchanté la communauté financière, en annonçant notamment l'effacement de la barre des 200 Millions d'abonnés à travers le monde.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine poursuit son ascension au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), depuis la validation d'un gap traversant le 04 novembre. L'avis de court terme reste positif tant que les cours clôtureront au-dessus de cette courbe de tendance. En cas de clôture à terme, en deçà, une jambe corrective en direction de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), prochain garde-fou sera à prévoir. Voici pour le cadre technique général, qui reste inchangé à ce stade. Dans l'immédiat, une phase de respiration des cours proches des sommets absolus est envisagée. Elle est déjà initiée, et peut se poursuivre autour des 13 000 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 13000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

