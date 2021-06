Nasdaq Composite : D'humeur badine en attendant les chiffres de l'inflation jeudi

(BFM Bourse) - Après un NFP (rapport Non Farm Payrolls), qui est ressorti vendredi à un niveau optimal pour les gérants Growth, ce sont les chiffres de l'inflation, avec les IPC (Indices des prix à la consommation) qui vont passer sous le microscope des opérateurs jeudi (14h30).

"Cette donnée est très suivie par les investisseurs car elle traduit de la hausse généralisée des prix et permet, en temps normal, à la réserve fédérale d’ajuster sa politique monétaire. Dans le cas d’une inflation grandissante, la Fed devrait durcir sa politique monétaire et réduire les rachats d’actifs mensuels (actuellement 120Mds$) puis relever progressivement son taux principal, ce qui déplairait fortement aux investisseurs." analyse Vincent Boy (IG France).

C'est la conjugaison d'un certain nombre de facteurs qui alimenteront les débats (le rapport NFP, les derniers signaux sur le front des prix, éventuel accroissement du déséquilibre offre / demande sur l'emploi, négociations au Sénat sur la mise en œuvre du plan de relance) qui influenceront la réflexion des cadres de la Fed, dont la moindre inflexion dans les éléments de langage employés sera scrutée...

"Malgré cette menace face à l’inflation, la Fed conserve sa politique monétaire ultra accommodante et se justifie en précisant que la hausse des prix ne sera que temporaire mais également que le marché de l’emploi reste sous pression. Les investisseurs se sont d’ailleurs satisfaits de la publication des NFP (créations d’emplois non agricoles) vendredi dernier, en dessous du consensus, car cela permet une nouvelle fois à la Fed de justifier la poursuite de cette politique ultra accommodante", a poursuivi Mr Boy.

Pour rappel, concernant le NFP publié vendredi: le nombre de créations de postes dans le secteur privé (hors activité agricole) a bondi à 559 000 (contre 266 000 le mois précédent), tout en ressortant sous le consensus. Le taux de chômage poursuit son reflux, à 5.8% de la population active, et la hausse des salaires pointe à +0,5%, significativement plus qu'anticipé (+0,2%). Un rapport satisfaisant au sens des gérants "Growth", qui privilégient les valeurs de croissance, les plus sensibles au retour de la thématiques de l'inflation.

Or la nature même de l'indice, riche en poids lourds technologiques très orientés "Growth", favorise sa prise de hauteur - dans ces conditions en tous cas -, par rapport aux indices plus généralistes, plus riches en valeurs industrielles en particulier (Dow Jones pour ne pas le nommer).

Côté valeurs, à noter l'envolée spectaculaire de Biogen hier (+38,34% à 395,85$), dans des volumes ahurissants de près de 18 Millions de pièces, sur accord par la FDA de la mise sur le marché d'un premier médicament jugé efficace dans le traitement de la maladie d'Alzheimer.

Le gap baissier du 04 mai, qui commençait à constituer un niveau de résistance sur l'indice a été comblé enfin, sans retournement en cours de séance. Avis positif dans une bande comprise entre la borne haute de cet ancien gap et les sommets absolus à 14 190 points, avant la publication très attendue jeudi des différents indices des prix à la consommation.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 13330.00 points.

