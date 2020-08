Nasdaq Composite : Courte sieste sous les zéniths

(BFM Bourse) - Entrainé par l'inoxydable intérêt porté sur les GAFAM+Tesla, l'indice Nasdaq Composite (+1,06% à 11 264 points, au zénith) n'a pas été ébranlé par le contenu pourtant pessimiste des "Minutes" de la Fed. Les investisseurs trouvent rarement de scoops dans le traditionnel compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, mais sont attentifs au ton et aux éléments de langage employés.

Les "Minutes" de la Fed ont en effet insisté, en creux, sur la nécessité d'une entente au Congrès sur la question budgétaire, et sur la menace de la guerre commerciale, qui n'ébranle pas pour l'heure Wall Street. Les participants à la dernière réunion de la banque centrale américaine ont notamment souligné que "l'incertitude qui entoure les perspectives économiques (restait) très élevée, la trajectoire de l'économie dépendant fortement de celle du virus et de la réponse du secteur public à cela", c'est-à-dire de l'adoption d'un nouveau plan d'aide.

Au chapitre statistique jeudi, les opérateurs ont pris connaissance de l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie: le Philly Fed, baromètre de l'état de santé de l'industrie de l'ensemble du pays, a déçu en se contractant à 17.2, contre une cible à 21.0 et un score du mois précédent à 24.1. Pour rappel, l'indicateur "Empire State", oublié plus tôt dans la semaine, a fondu à 3.7 contre 17.2 le mois précédent et une cible (consensus) à 14.6.

Par ailleurs sur le front de l'emploi, déception également à signaler avec les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis. Les nouvelles inscriptions pour la semaine 33 ont largement dépassé le million, alors qu'en moyenne, les analystes et économistes interrogés étaient moins pessimistes, avec 930 000 nouvelles inscriptions attendues.

A suivre ce vendredi les données préliminaires des PMI (services et industrie) selon les données IHS Markit à 15h45, après des scores décevants ce matin pour l'Europe. A suivre également les ventes de logements anciens, à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur, au-dessus d'une moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), dont seule la rupture, à terme, lancera un épisode de correction. Nous n'y sommes pas encore. Dans l'immédiat, le gap du 03 août, vient d'être intégralement comblé, à proximité de la courbe de tendance évoquée, imperturbablement haussière. Une courte marge baissière existe jusque sur la moyenne mobile précitée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

