Nasdaq Composite : Consolidation élargie en cours de formation

(BFM Bourse) - Les futures sur indices à l'approche de l'ouverture de Wall Street, pour une demi-séance seulement, laissent entrevoir du rouge un peu moins vif qu'en Europe et en Asie. La réaction de défiance des salles des marchés face à la découverte d'un nouveau "variant" du coronavirus à Covid-19 sème néanmoins le trouble. Selon les scientifiques à l'origine de cette découverte, il présente un potentiel de propagation très rapide. Il tend à remplacer rapidement les autres variants. On ignore par ailleurs à ce stade si les vaccins actuellement disponibles conservent leur efficacité.

De façon plus générale concernant la réaction des marché face au développement de l'épidémie, un regain de méfiance était déjà à noter depuis le cœur du mois de nombre."Les craintes entourant une nouvelle vague de Covid se répandent sur les marchés de manière ordonnée et sélective", selon les équipes de Lyxor Cross Asset Research. "Aux États-Unis comme en Europe, la différenciation entre les titres s'est accrue en fonction de leur sensibilité aux tendances liées à la pandémie. Ainsi, les valeurs avantagées par les restrictions de mobilité ont surperformé celles du divertissement, des services de consommation ou de la consommation discrétionnaire".

Si le sentiment de crainte devait ponctuellement se transformer en peur en décembre, il ne serait plus question de différenciation.

Dans l'immédiat, les marchés vont suivre, au doigt mouillé, les premières conclusions des scientifiques sur la contagiosité de ce variant et de son degré de résistance aux vaccins actuels.

Aucune statistique ne figure à l'agenda ce vendredi, déserté par une très grande frange d'investisseurs au cœur du très grand weekend de Thanksgiving. Mercredi, l'indice Nasdaq Composite clôturait en légère hausse de 0,44% à 15 845 points, après une salve d'indicateurs statistiques économiques de relative bonne facture.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, à ce stade inchangé:

Depuis le 28 octobre et l'inscription de nouveaux sommets historiques après ceux du 07 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine clôture systématiquement sur les points hauts de séance, dans des volumes nourris, qui ne se contractent que très peu. Le camp acheteur, pleinement mobilisé, ne se pose pas de question.

A court terme:

L'entrée dans une phase de digestion, dont la structure sera riche d'enseignement pour la suite, est à envisager. Nous sommes encore en phase de la définition du cadre, et de l'amplitude, d'une consolidation à venir. Une consolidation élargie se profile. Une première accélération baissière au sein de cette consolidation est possible sur cette fin de semaine et le début de la prochaine.

Avis négatif à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 16212.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime