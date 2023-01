Nasdaq Composite : Confrontation sur zone technique avant un FOMC déterminant

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite a reflué en sommet de range hier (-1,96% à 11 393 points), à l'approche de l'issue, demain, de la première réunion de politique monétaire de la Fed. "Le marché pense que la Fed procèdera à une dernière hausse de taux de 25 points de base en mars", relève Alexandre Baradez (IG France). Pour résumer, les marchés semblent convaincus que le cycle de hausse de taux de la Fed sera terminé à la fin du premier trimestre et que le taux terminal n’excèdera donc pas 5% (car deux nouvelles hausses de taux signifient une fourchette de taux finale de 4.75-5.00%). Les investisseurs attendent donc une décision de la Fed plutôt « dovish » avec une conférence de presse de Jerome Powell donnant les premiers signes de la fin du cycle de relèvement de taux."

Mais attention à l'emploi, dont les signes de tension chronique ne manqueront pas, le cas échéant, d'alerter la Fed sur l'ensemble du premier trimestre. Sur l'emploi justement, les opérateurs auront des repères précieux cette semaine (nouvelles offres JOLTS, enquête ADP, inscriptions hebdomadaires au chômage et vendredi en point d'orgue, le rapport fédéral sur l'emploi privé). Tout signe de tension persistante et chronique de l'emploi sera matière à anticiper un maintien de la tension de la corde monétaire. Et peut le cas échéant repousser les estimations de date de pivot.

A suivre côté statistique ce jour, l'indice S&P / CS des prix de l'immobilier à 15h00, l'indice PMI de Chicago à 15h45, et l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board) à 16h00.

Le verdict de la Fed est attendu demain, 20h00 (Heure de Paris).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Fait technique et graphique majeur, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est en phase de franchissement (encore à confirmer formellement) de la borne haute d'un large range (bande d'expression des cotation entre 10 250 et 11 450 points). Le message envoyé est positif à condition qu'une réintégration rapide, en données de clôture, n'intervienne pas. Cette réintégration est quasi effective, le test étant encore en cours.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11450.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10250.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime