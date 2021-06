Nasdaq Composite : Confirmation d'un échauffement des prix américains, la Fed prend acte

(BFM Bourse) - Un début de séance en territoire rouge est attendu sur l'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, indice particulièrement sensible à la thématique de l'inflation. Spectre qui influencera très directement la Fed qui réunit les 15 et 16 juin prochain son comité de politique monétaire. En attendant, la puissante institution monétaire dirigée par J. Powell devra composer avec les tout derniers chiffres de l'inflation, qui viennent d'être publiés par le Département du Travail. Hors éléments jugés volatils (énergie, alimentation, alcool et tabac), les prix ont augmenté en mai en rythme mensuel de 0.7%, au-dessus d'un consensus à +0,5% et un mois d'avril à +0.9%. Nous pouvons clairement donc parler d'échauffement des prix, sans pouvoir caractériser sa temporalité. La Fed continue d'ailleurs de qualifier de temporaire cette hausse des prix.

Par ailleurs, sur le front de l'emploi, tout particulièrement scrutée par la Fed en cette délicate période de réembauche, les nouvelles inscriptions aux allocations chômage se sont chiffrées pour la semaine passée à 376 000 unités, quasi parfaitement dans la cible.

Côté valeurs, focus sur Aethlon Medical qui a flambé hier de 388,24% à 10,79$ dans des volumes ahurissants de plus de 250 000 000 de pièces. La société spécialiste des dispositifs médicaux de lutte contre le cancer et les maladies infectieuses a annoncé des résultats prometteurs pour un "hématopurificateur" utilisé pour soigner des patients atteints de la Covid-19.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le gap baissier du 04 mai, qui commençait à constituer un niveau de résistance sur l'indice a été comblé enfin, sans retournement en cours de séance. Dans l'immédiat, les oscillations s'organisent entre ce gap comblé dont la borne haute vaut 13 828 points d'une part, et les zéniths d'autre part, à 14 190 points. Un début de séance en territoire rouge est anticipé, au vu de la dynamique des futures sur indices à quelques minutes de l'ouverture.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 14190.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

