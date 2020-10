Nasdaq Composite : Climat peu propice à la prise d'initiatives tranchées

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite a perdu mercredi 0,28% à 11 484 points, poursuivant sa glissade sur des niveaux de cours au demeurant fermes, les investisseurs étant dans l'attente d'éléments concrets pour prendre davantage d'initiatives. Eléments concrets sur le front du stimulus package tout d'abord, alors que Démocrates et Républicains ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord sur cette nouvelle enveloppe d'aide aux ménages et aux entreprises, à moins de deux semaines de l'issue de l'élection présidentielle. Il faut dire que la probabilité de voir les deux camps politiques parvenir in extremis à un accord se réduit de jour en jour. La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, en charge des négociations, a beau avoir affirmé mardi que "malgré certains sujets toujours en discussion, le texte était en train d'être rédigé", la position ferme du président républicain du Sénat Mitch McConnell, qui aurait en privé conseillé à son camp de ne rien conclure avant l'élection présidentielle, semble signer la fin de partie sur ce plan de relance.

Les opérateurs jetteront un coup d'oeil à la publication à 16h00 de l'indice des indicateurs avancés (Conference Board) ainsi qu'à la publication des ventes de logements neufs sur le mois de septembre. Le chiffre principal (le plus attendu en tout cas) de la séance est déjà publié. Il s'agit des nouvelles inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage pour la semaine passée, qui, à 787 000 selon le Département américain du Travail, sont en nette baisse.

Côté valeurs, le bal des trimestriels des stars de la cote technologique se poursuit. Après Netflix hier, qui a déçu par le ralentissement net de son rythme de recrutement d'abonnés au T3, Tesla embraye ce jour avec un trimestre record, tous indicateurs comptables confondus...

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, inchangé: depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur.

A court terme en revanche, le reflux amorcé le 03 septembre, dans son amplitude actuelle, été significatif en valeur absolue mais relativement limité au regard de l'avancée inutile de l'indice. Les points bas de cette phase de reflux ne sont pas forcément encore atteints. Un rééquilibrage des forces en présence est attendu, avant entame d'une nouvelle jambe baissière. La succession de deux dojis sur le début de la semaine passée 40 est à ce titre révélatrice de l'état d'esprit du marché. Tout passage franc sous la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) viendrait dégrader la situation de court terme. Le corps de la bougie rouge de mardi 06/10, est venu recouvrir quasi parfaitement le corps de la bougie verte de lundi 05/10. La prudence est de rigueur, l'implication psychologique de l'observation de la chute des volumes jusqu'à lundi, puis de nouveau mercredi 07 et jeudi 08, étant importante.

Seule une conquête franche de nouveaux sommets absolus dans une accélération des volumes viendrait affirmer un directionnel. Dans l'immédiat, une poursuite du reflux en direction des 11 000 points, soit le reliquat d'un gap traversant, est envisagé. En deçà, une confrontation intéressante, car riche en enseignements, avec la moyenne mobile à 100 jours se profilerait.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12074.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime