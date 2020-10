Tesla inc. : Tesla signe un trimestre record, avec une hausse de 39% du chiffre d'affaires

Le groupe dirigé par Elon Musk revendique un trimestre record à plusieurs niveaux, avec une forte progression de ses livraisons comme de ses revenus. Le titre bondit en pré-ouverture.

(CercleFinance.com) - Tesla a présenté des résultats trimestriel ' record à plusieurs niveaux ' a indiqué le groupe.

Le CA trimestriel du groupe atteint 8,77 milliards de dollars, soit une progression de 39% en un an. Le revenu net (non-GAAP) se chiffre à 874 millions de dollars, soit un BPA de 0,76 dollar.



Le constructeur enregistre aussi un record en matière de livraisons de véhicules, avec 139 596 livraisons au cours du trimestre, soit une progression de 44% en un an.



Le groupe indique avoir la capacité de produire et livrer 500 000 véhicules, ce qui constitue d'ailleurs son objectif.





