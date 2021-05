Nasdaq Composite : Bons signaux sur l'emploi, les rendements des obligations d'Etat ne flambent pas

(BFM Bourse) - Nervosité et volatilité vont de paire sur l'indice Nasdaq Composite, depuis son refoulement sous les récents sommets historiques, qui commencent à former une zone graphique de résistance (14 190 points). Les opérateurs se posent la question du calendrier d'un durcissement de politique monétaire de la Fed, et ce même si J. Powell a été très rassurant sur ce point à l'issue de la dernière réunion de son Comité de politique monétaire. Mme J Yellen, désormais Secrétaire au Trésor, a estimé, lors de la préparation d'un événement en ligne, qu'une légère hausse des taux fédéraux pourrait être "nécessaire", et ce afin d'éviter une "surchauffe" d'une économie en pleine reprise...

L'enjeu est de taille sur les marchés actions, en particulier pour les valeurs ayant le plus monté ces dernières années, poids lourds technologiques en tête, dont l'indice Nasdaq Composite regorge. Des valeurs qui, à mesure que les taux progresseraient, seraient "concurrencés" sur le marché, et seraient en première ligne des tentations de prises de profits.

Dans ce contexte, les chiffres sur l'emploi américain, publiés ce mercredi, demain et surtout vendredi, viendront appuyer les anticipations. D'autant que la santé de l'emploi, conjuguée à la dynamique de l'inflation, constitue un élément essentiel dans le réflexion de la Fed. Et justement, les repères sur le front de l'emploi vont être nombreux sur les trois séances à venir. Principaux rendez-vous statistiques sur ce plan à l'agenda cette semaine: l'enquête du cabinet privé ADP ce mercredi, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage jeudi et en point d'orgue le rapport fédéral NFP (Non Farm Payroll) sur l'emploi américain dans le secteur privé pour le mois d'avril.

Sur l'enquête ADP, traditionnellement très suivie dans les salles des marchés - car fiable -, elle donnera le ton. Le consensus est gourmand, à plus de 870 000 créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture). Elle justement vient d'être publiée (14h15) et les créations sont estimées à 742 000. Verdict vendredi...

A suivre côté américain le PMI ISM Services à 16h00 et les stocks de brut à 16h30.

Les Treasuries à 10 ans restaient contenus, légèrement au-dessus des 1.62%.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Si le biais de fond (haussier) reste inchangé à ce stade, force est de constater que les signaux de faiblesse se multiplient à très court terme, laissant entrevoir la formation d'une jambe corrective sous les récents sommets absolus. Ces derniers commencent à former une zone de résistance graphique.

La structure en englobante baissière formée lundi a été suivie immédiatement d'une rupture de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), rupture dont le sens sur le plan technique est renforcé par l'épaississement des volumes de transactions. Une réaction de contestation, acheteuse, n'est pas exclue ce mercredi. Avis positif à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 13000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

