Nasdaq Composite : Baisse prudente avec la FED

(BFM Bourse) - Si la séance de jeudi avait été bénéfique avec comme meneurs Tesla et Netflix, ce fut plutôt la soupe à la grimace vendredi avec des opérateurs qui ne savent vraiment pas sur quel pied danser compte tenu du nombre encore important de résultats à venir. Lundi, on ne parvient pas à remonter la pente.



Surtout, traditionnellement, les expositions ne sont pas conseillées à la veille d’une réunion de la FED, un événement toujours considérable qui génère le plus souvent une forte volatilité. Une hausse de 0.75% serait déjà dans les cours mais la politique du conseil des gouverneurs peut encore évoluer. Ne faudrait-il pas une hausse plus forte car quitte à provoquer une récession, ne serait-il pas plus judicieux que cette dernière soit certes violente mais courte ? Les taux s’en mêlent et se tendent. Bien évidemment, les valeurs technologiques, grosses consommatrices de crédit car condamnées à croître sauf à reculer, trinquent.



Des « GAFAM » pourrait relancer la reprise avec des résultats surprenants. A défaut, la baisse enregistrée vendredi et lundi devrait se poursuivre.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La toile de fond du tableau technique reste rouge vif. L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est toujours en phase baissière de fond, traçant un pattern chartiste à ligne de cou oblique, au sein même d'un corridor à biais baissier. La configuration reste lourdement baissière au sein de ce canal. Le prochain seuil hautement psychologique est à 10 000 points. La courte reprise depuis le 21 juin s'achève en accélération haussière, ce qui doit mettre en garde contre les risques de bull trap. Avis neutre dans l'immédiat, à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme. On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12140.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 11460.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime