Nasdaq Composite : Aversion au risque limitée sur les gros dossiers technologiques de croissance

(BFM Bourse) - Pour l'instant, "Omicron" n'a absolument pas fait paniquer les investisseurs sur des dossiers de croissance américaines, grosses valeurs technologiques en tête. A se demander si cyniquement, le quasi anéantissement des probabilités de trois relèvements de taux en 2020 - GS l'évoquait - n'arrangeait pas leurs affaires boursières. Il n'en contrarie pas en tous cas leur attrait. L'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, parvenait à gagner lundi 1,88% à 15 782 dans des volumes retrouvés.

Cette annonce sanitaire en tout cas est de nature à "voir les probabilités de hausse de taux de la Fed se réduire pour mai et juin, décalant un peu plus la possibilité de voir une telle hausse à court terme", pour Vincent Boy (IG France). Qu'attendre désormais ? Dans les prochaines semaines, "cruciales" pour J. Plassard (Mirabaud), il faut suivre l'avantage pris le cas échéant par Omicron sur Delta, la variation du taux d'incidence dans les pays les plus touchés, les cas d'hospitalisation et de décès. A la question d'une remise en cause potentiel de la politique monétaire, John Plassard répond de façon tranchée: "La réponse est clairement oui. On voit mal comment la banque centrale américaine pourrait accélérer son tapering et remonter ses taux d'intérêt à 3 reprises en 2022 (comme le pense désormais Goldman Sachs) si le nouveau variant Omicron devait amener plusieurs pays à refermer leurs frontières et à partiellement fermer leur économie."

A suivre côté statistique ce mardi, le PMI de Chicago à 15h45 et le très suivi indice de confiance des consommateurs (Conference Board) à 16h00. Un indicateur phare à fort impact potentiel dans une économie où traditionnellement, la création de richesse nationale est très dépendante de la qualité de la consommation intérieure. Hier, à noter la dynamique surprise des ventes de logements en cours aux États-Unis, bondissant de près de 8% en octobre d'un mois sur l'autre, explosant les attentes.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, à ce stade inchangé:

Depuis le 28 octobre et l'inscription de nouveaux sommets historiques après ceux du 07 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine clôture systématiquement sur les points hauts de séance, dans des volumes nourris, qui ne se contractent que très peu. Le camp acheteur, pleinement mobilisé, ne se pose pas de question.

A court terme:

L'entrée dans une phase de digestion, dont la structure sera riche d'enseignement pour la suite, est à envisager. Nous sommes encore en phase de la définition du cadre, et de l'amplitude, d'une consolidation à venir. Une consolidation élargie se profile. Une première accélération baissière au sein de cette consolidation a été exprimée.

Avis neutre à très légèrement positif à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 16212.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 15420.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime