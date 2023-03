Nasdaq Composite : Audition semestrielle de Powell et statistiques sur l'emploi au menu

(BFM Bourse) - Le Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, par nature-même de sa composition riche en valeurs technologiques de croissance, va connaître une semaine potentiellement sportive, tant les occasions d'envisager un durcissement, ou un assouplissement, de la politique monétaire seront nombreuses.

En raison d'une part de l'audition semestrielle, demain et mercredi, de J Powell, Président de la Fed, devant les Parlementaires américains. L'occasion franche d'avoir la réaction du sommet de la Fed face aux dernières publication des PCE, sa mesure de prédilection de l'inflation.

En raison d'autre part de publications tout au long de la semaine de repères sur l'emploi (JOLTS, ADP, inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, et NFP en point d'orgue vendredi).

Des repères majeurs qui constitueront une base de travail solide pour la Fed dans la construction de sa politique monétaire pour les mois à venir, et qui permettra en tous cas à court terme, de faire pencher la balance en faveur de +25 ou +50 points de base de hausse des Fed Funds pour le prochain FOMC.

Car l'état des tensions sur l'emploi est non seulement fort, mais chronique. "Les emplois sont nombreux aux États-Unis, mais les candidats sont rares.", résume froidement Christian Scherrmann, économiste américain chez DWS, qui observe qu' "il y a presque deux fois plus d'offres d'emploi que de demandeurs d'emploi. La dernière fois que ce ratio a été aussi élevé, c'était en pleine Seconde Guerre mondiale, lorsque l'industrie a dû se réorienter radicalement vers la production d'armes et que de nombreux jeunes Américains servaient à l'étranger."

Jeudi les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage sont une nouvelle fois ressorties sous le seuil des 200 000 nouvelles unités.

"Les banques centrales et les investisseurs doivent s'inquiéter des taux de chômage, des tendances salariales et de l'inflation dans l'immédiat. Il n'est donc pas étonnant que les banquiers et les investisseurs soient si dépendants des données et que les anticipations de taux d'intérêt et d'inflation restent si volatiles sur les marchés financiers", avertit l'économiste.

A suivre ce lundi, les commandes à l'industrie à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La confrontation est toujours aussi intense autour de la zone graphique de pivot à 14 450 / 11 500 points, ex- borne haute d'un vaste range, dont la réintégration cette semaine est loin d'être exclue.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 11960.00 points.

