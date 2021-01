Nasdaq Composite : Audition de J Yellen ce jour, discours d'investiture de J Biden demain

(BFM Bourse) - Après un weekend prolongé en raison d'un jour férié hier (Commémoration du Jour de la naissance de Martin Luther King), Wall Street devrait débuter la semaine dans le vert, disposé à tourner la page Trump, et à se projeter sur la mandature Biden. Le Président élu prend officiellement possession du Bureau Ovale demain. Dans l'immédiat, l'attention va se porter sur l'audition devant le Sénat de Mme J. Yellen. Elle présentera sa stratégie devant les Parlementaires qui doivent avaliser sa nomination à la tête du Secrétariat au Trésor. L'ancienne Présidente de la Fed (de février 2014 à février 2018) devrait remplacer Steven Mnuchin.

Les marchés seront attentifs demain, lors du discours d'investiture, aux nouveaux indices sur sa stratégie politique. Son cap, lui, est déjà bien connu. Il a déjà dévoilé un package de 1 900 milliards de dollars au total, dont 415 milliards de destinés à renforcer la lutte et la vaccination contre le Covid-19, environ 1.000 milliards d'aides directes aux ménages et 440 milliards en direction des petites entreprises. La question des conséquences en terme d'inflation de ce plan (9% du PIB tout de même !), tout comme la suite de la pandémie dans le pays le plus endeuillé de la planète, resteront sous-surveillance.

RAS côté chiffres macroéconomiques américains avant la publication demain de l'indice NAHB de l'immobilier résidentiel. Le programme ne se densifiera réellement sur ce point que jeudi avec le Philly Fed, les inscriptions aux allocations chômage et les mises en chantier de logements et permis de construire. Côté valeurs, Netflix publiera après-Bourse. Dans l'immédiat, l'ambiance devrait rester engageante, avec la suite du bal des résultats annuels des grands groupes bancaires, en particulier GS.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine poursuit son ascension au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), depuis la validation d'un gap traversant le 04 novembre. L'avis de court terme reste positif tant que les cours clôtureront au-dessus de cette courbe de tendance. En cas de clôture à terme, en deçà, une jambe corrective en direction de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), prochain garde-fou sera à prévoir. Voici pour le cadre technique général, qui reste inchangé à ce stade. Dans l'immédiat, une phase de respiration des cours proches des sommets absolus est envisagée. Elle est déjà initiée, et peut se poursuivre autour des 13 000 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 13000.00 points.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

