Nasdaq Composite : Aucun rebond ne tient

(BFM Bourse) - Alors que l'Europe se cloisonne fermement, et que le manque de coordination des politiques nationales au sein de l'UE est flagrant, les estimations déprimantes de l'impact sur la croissance vont bon train. En prenant l'hypothèse haute d'un confinement généralisé de trois mois en Europe, la Présidente de la BCE évoque même une récession pouvant aller jusqu'à la contraction de 5% de PIB (Zone Euro), selon les informations du le journal Frankfurter Allgemeine Zeitung, rapportées par Reuters. Mme Lagarde s'adressait aux chefs d'état et de gouvernement.

Alors que l'épicentre de l'angoissante épidémie de coronavirus n'est désormais clairement plus en Chine, où les capacités de production sont progressivement mobilisées, l'Europe est atteinte de plein fouet, et provoque des regards méfiants de l'autre côté de l'Atlantique. Trump, qui a déjà mis en place, à sa façon, sa protection en barricadant ses frontières, joue désormais pleinement la carte budgétaire, en annonçant un plan massif de relance de 850 Milliards de dollars.

Wall Street a apprécié hier, avec un rebond de ses principaux indices sur actions. En particulier, l'indice Nasdaq Composite, qui nous intéresse ici, a gagné 6,23% à 7 334 points. Mais une ouverture dans le rouge se profile à nouveau dès ce mercredi, au sens de la dynamique des "futures", annonciatrice d'une volatilité durablement forte.

Côté statistiques hier, les ventes au détail de février se sont effondrées (-0,5%), contre +0,2% attendu, après +0,6% en janvier. Rien à signaler de particulier sur les ventes de logements et permis de construire. On préfèrera se concentrer davantage sur les stocks de brut (15h30) ainsi que sur un nouveau discours de D. Trump à la Nation, dont l'horaire n'est pas encore communiqué.

Depuis la séance de rupture du 24 février, la saignée corrective subie a pris place sous une moyenne mobile courte à 10 jours (en bleu clair). L'étude des gaps, à la fois celle de l'effacement des nombreux gaps de poursuite patiemment tracés auparavant, et celle des gaps baissiers de natures différentes qui ont émaillé la chute des cours des trois dernières semaines, conjuguée à l'étude des volumes, laisse des probabilités encore fortes d'atteinte de points bas dans le purge en cours.

Après une tentative de rééquilibrage mardi, déjà compromise, le biais baissier dominateur reprend ses droits. Une volatilité intense est encore prévisible pour les prochains jours. Toute tentative de rebond n'a aucune durabilité, preuve d'une confiance égale à zéro.

Avis négatif maintenu sous la moyenne mobile courte à 10 jours (en bleu clair).

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 7344.00 points.

