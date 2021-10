Nasdaq Composite : Au zénith

(BFM Bourse) - Semaine clef pour l'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, proche de récents zéniths, mais qui doit passer le "test" de la publication des copies trimestriels des "GAFAM".

Facebook a publié lundi une progression de ses ventes trimestrielles inférieures aux attentes au T3. A suivre les publications de Microsoft et Google mercredi, et d'Apple et Amazon jeudi.

"Google pourrait montrer quelques faiblesses après les résultats décevants de Snap et sa mise en garde sur la potentielle baisse des revenus publicitaires, du fait de la mise à jour de l’Apple Store", pour Vincent Boy (IG France). C'est du reste ce qu'il s'est clairement passé pour Facebook.

Dans tous les cas, et même si les futures sur indice laissent augurer une ouverture dans le vert, un peu d'appréhension reste palpable après le warning de Snap Inc (-26,59% vendredi à 55,14$ sur le NYSE) et d'Intel (-11,68% à 49,46$).

A suivre à 16h00 l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board). Un indicateur à fort impact potentiel, dans une économie où traditionnellement, la plus grande partie de la création de richesse nationale (PIB) est tirée par la consommation intérieure.

A noter l'envolée, côté valeurs, de Tesla (+12,66% au-delà du seuil symbolique des 1 000$) après une commande record de 100 000 véhicules de la marque par le loueur Hertz.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs est toujours dans la situation paradoxale suivante: celle d'une proximité forte avec ses sommets historiques, sans pour autant proposer de point d'entrée valide, à mesure que les probabilités de progression de la nervosité traduite en volatilité augmentent. La configuration est de cette nature depuis la formation d'une configuration de bougies en "trois corbeaux noirs" sur les trois dernières séances du mois de septembre.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 15000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime