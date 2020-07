Nasdaq Composite : Au zénith

(BFM Bourse) - Si les valeurs industrielles ont pénalisé le Dow Jones hier (+0,03% en clôture), les valeurs technologiques ont tiré le Nasdaq Composite vers le haut (+2,51% à 10 767 points), avec en particulier un très beau tir groupé des GAFAM et du secteur hautement stratégique des semi-conducteurs. Qualcomm a gagné 1,02% à 93,17$, Intel 1,92% à 61,15$, Micron Technology +3,52% à 51,21$, et Broacom 1,41% à 317,13$ pour les principaux poids lourds du secteur, sans exhaustivité. Un secteur qui fait preuve d'un résilience spectaculaire dans le cadre d'une guerre technologique et commerciale intense (même en l'absence d'actualités sur le sujet) et dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 aux Etats-Unis, pays de loin le plus endeuillé de la planète.

La tendance devrait être soutenu ce mardi avec l'appui de l'accord européen sur un plan de soutien budgétaire de 750 Milliards d'euros.

Sur le front épidémique, les États-Unis ont notamment plus de 60 000 nouveaux cas lundi pour le septième jour consécutif selon le comptage de l'université Johns Hopkins, dont les travaux font autorité en la matière.

Côté macroéconomie, le programme est très calme, et les investisseurs vont se concentrer sur l'actualité des entreprises, avec l'annonce de la cession de l'activité de petites annonces d'e-Bay au groupe norvégien propriétaire du Bon Coin, et la publication de Texas Instruments après la clôture.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'ampleur de la bougie de reflux du 13 juillet aura bel et bien défini le cadre d'une consolidation sur des niveaux fermes sur le Nasdaq Composite. Le reste de la semaine passée aura été le théâtre de cette latéralisation, amenée à se poursuivre en ce début de semaine, d'autant plus en l'absence de repère macroéconomique majeur. Avis positif au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), qui continue de constituer un niveau dynamique de soutien. L'indice est désormais en phase de test de la partie haute de la figure consolidation précitée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 10000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime