Nasdaq Composite : Au chaud sous les zéniths

(BFM Bourse) - Après deux séances de "souffrance", avec les guillemets qui s'imposent, en raison d'une rotation sectorielle radicale depuis le début de la semaine, les technologiques devraient retrouver de l'allant dès ce mercredi, dans un marché qui juge la tournure des élections générales de bon ton pour les affaires, et qui trouve dans l'annonce de Pfizer et Biontech en début de semaine des raisons d'espérer voir enfin le bout du tunnel pandémique. Les GAFA semblent déjà frémir avant Bourse...

Les annonces conjointes de Pfizer et Biotech sur un niveau d'efficacité très supérieur aux attentes pour son vaccin expérimental contre le coronavirus ont fait l'effet d'un détonateur en début de semaine sur la cote, à l'exception notable de la cote technologique ! L'indice Nasdaq Composite a même perdu 1,53% lundi et 1,37% mardi.

Concrètement et précisément, il s’agit de l'annonce des résultats intermédiaires de la phase finale d'essais du vaccin expérimental de Pfizer et son partenaire BioNTech contre le nouveau coronavirus (SARS Cov2), responsable de la maladie de la Covid-19, dont les formes les plus sévères peuvent être fatales. Ces essais démontrent à ce stade une efficacité à 90%.

L'autre grand driver de marché reste la politique américaine, même après le verdict en faveur de J. Biden. Le prochain enjeu est désormais le contrôle du Sénat. La perspective d'un Sénat à majorité républicaine, à même de constituer un contre pouvoir favorable aux marchés, notamment sur le front fiscal, est incertaine. Il faudra attendre janvier, avec un second tour le 05 en Géorgie, pour obtenir la coloration majoritaire de la Chambre Haute.

César Perez Ruiz, responsable des investissements et CIO chez Pictet WM, éclaire: "La réaction positive des marchés actions aux élections américaines traduit en partie le soulagement de voir une campagne électorale traumatisante se terminer et, surtout, la probabilité d'avoir un Congrès divisé. Il y a fort à parier que cela engendrera une forme de blocage réglementaire qui empêchera grandement le nouveau gouvernement de revenir sur les allègements fiscaux mis en place par Donald Trump et de durcir les contraintes imposées aux entreprises."

Au chapitre statistique, très peu de choses à se mettre sous la dent depuis le début de la semaine, hormis une publication de nouvelles offre d'emplois (JOLTS) sans relief. Aucun chiffre macroéconomique majeur ne figure à l'agenda ce jour, et il faudra attendre demain pour l'agenda se densifie enfin, avec en particulier l'indice des prix à la consommation et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre général de la configuration: depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur. Du moins au regard de l'avancée initiale depuis le 24 mars.

A court terme: l'isolation par un jeu de gaps de 5 séances du 28 novembre au 03 novembre, suivie d'un extension et d'un gap commun non recouvert a ramené l'indice dans de bonnes dispositions à proximité des zéniths, qui ont d'ailleurs été touchés.

A très court terme: la structure en engobante baissière tracée mardi invite à anticiper un reflux des cours jusqu'au coeur de la semaine. A l'échelle de la seule séance à venir, une hausse est envisagée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 11300.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime