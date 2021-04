Nasdaq Composite : Attentisme avant les Minutes

(BFM Bourse) - Après un début de semaine en grande forme (lundi de Pâques n'était pas chômé à la Bourse de NY), les principaux indices sur actions ont appuyé simultanément sur le bouton pause mardi, en manque de carburant à court terme. L'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, a fait du surplace en données de clôture (-0,05% à 13 698 points), se gardant toutefois une marge confortable de 700 points au-dessus d'un seuil technique majeur (voir plus bas). Même si le reflux observé en début de semaine sur les rendements des obligations d'Etat à LT, l'attitude toujours aussi accommodante de la Fed fait "toujours pression sur les taux obligataires américains et conduisent les investisseurs à se préoccuper un peu plus des craintes inflationnistes moyen et long terme", selon Vincent Boy (IG France).

Dans l'immédiat, les opérateurs ont pris connaissance des révisions à la hausse de la croissance mondiale par le FMI, en particulier grâce au succès massif de la campagne vaccinale aux États-Unis. Les craintes d'une reprise "désynchronisée", elle-même accentué par un échauffement des taux américains, va constituer une problématique macroéconomique majeure. Mais c'est la thématique des impôts qui va attirer la lumière pour la suite de la semaine, avec les propositions de J. Biden et de J. Yellen, à savoir pour le premier une harmonisation de l'impôt sur les sociétés dans tous les États de la fédération américaine, et pour la seconde la création d'une taxe mondiale. Pour sa part, le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, soutient l'idée d'une augmentation de l'IS.

On suivra attentivement, dans ces conditions, les Minutes de la Fed, ce soir 20h00 (heure française), traditionnel compte-rendu sous forme de procès-verbal de la dernière réunion FOMC. Pas de surprise majeure concernant la publication, à 14h30 du déficit mensuel (février) de la balance commerciale américaine, à -71,1 Milliards de dollars, face à un consensus proche, à -70,2.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 13 000 points s'affirment de plus en plus comme un juge de paix technique en deçà duquel les salles des marchés cherchent de l'air et au-dessus duquel elles respirent. Une nouvelle séance intégralement au-dessus de ce seuil se profile ce mercredi, après la combinaison gap haussier + extension haussière immédiate lundi. Avis neutre renouvelé à l'échelle de la séance à venir, qui pourrait se traduire par une amorce de consolidation.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 13730.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

