Nasdaq Composite : Attention au bull trap !

(BFM Bourse) - Certes une ouverture dans le vert se profile ce lundi sur l'indice Nasdaq Composite (-1,53% à 7 373 points vendredi), alors que quelques signes encourageants, en provenance d'Europe, sur la pandémie de Covid-19 font timidement apparition, mais un "dé-zoom" sur les cotations de l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine impose la plus grande prudence.

Vendredi, les opérateurs ont subi la publication du rapport fédéral sur l'emploi américain au mois de mars, premier rapport mettant concrètement un coup d'arrêt au plein emploi des années Trump.

Alors que plus de 10 Millions d'Américains se sont inscrits au chômage en deux semaines, avec les mesures de confinement, la séance a été marquée par le rapport NFP (Non Farm Payroll), rapport mensuel sur l'emploi salarié concernant mars, encore plus mauvais qu'anticipé en moyenne par les économistes et analystes interrogés. Avec les mesures de confinement imposées par de nombreux Etats des USA à leur population, pour tenter d'aplatir la courbe de contamination par le SARS Cov-2, le chômage explose aux Etats-Unis, alors que le plein emploi qui prévalait jusqu'alors faisait la fierté de Donald Trump.

Dans le détail, ce taux de chômage commence donc sa triste ascension outre Atlantique, à un rythme déjà plus fort qu'anticipé, à 4.4% de la population active, contre 3.5% en février. Les chiffres des destructions de postes dans le secteur privé (hors agriculture) sont désormais officiels, à plus de 700 000.

L'épicentre se positionne désormais sur les Etats-Unis, où près de 340 000 cas sont confirmés. Plus de 9 500 décès ont été recensés sur le sol américain, un chiffre en pleine accélération. Le pic (ou l'amorce d'un palier), n'est clairement pas encore atteint, et le timide regain de moral en ce début de semaine est lié simplement à des anticipations encore incertaines par nature, basées sur les chiffres européens, l'Europe ayant été précédemment épicentre de la maladie provoquée par le SARS-Cov2.

Aucun chiffre américain d'importance majeure ne figure à l'agenda statistique ce lundi. Il faudra attendre demain pour le retour de repères outre Atlantique avec les nouvelles offres d'emplois (JOLTS) et les crédits à la consommation. Et mercredi avec les "Minutes", traditionnel compte-rendu de la Fed (rendez-vous à confirmer).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous précisions dans nos précédentes analyses sur l'indice Nasdaq Composite notre préférence pour le scénario d'un glissement progressif à biais baissier, sans mouvement de panique, mais pouvant à terme mener à la création de points bas sous les 6 631 points (visités au pire de la crise boursière le mois dernier, 23 mars). L'ouverture en hausse ce lundi ne remet aucunement en cause ce scénario, d'autant plus si encore une fois les volumes ne sont pas au rendez-vous.

Deux éléments seront à regarder, en sus de ce niveau de participation:

1- la capacité ou non de l'indice à créer un mouvement ascensionnel en séance (au-delà du gap anticipé);

2- la fédération, ou non, de l'ensemble des secteurs dans la construction de cette ascension.

Si toutes les cases ne sont pas parfaitement cochées - et c'est ce que nous privilégions à ce stade - la configuration graphique deviendra contre-intuitivement davantage fragile, sous les 7 890 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 7344.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime