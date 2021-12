Nasdaq Composite : Apple et ses fournisseurs à la loupe

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite a perdu hier 1,83% à 15 254 points, sous l'effet de prises de profits déclenchées par les craintes autour des conséquences du nouveau variant "Omicron" du coronavirus à Covid-19. Les pertes se sont en réalité "construites" en dernière partie de séance. Au final une longue bougie rouge au corps très allongé, qui nous invite à penser que, bien que le biais de fond haussier n'est pas menacé à ce stade, l'entrée en phase de consolidation large et volatile est actée. D'autant qu'une actualité microéconomique est à même de provoquer quelques remous pour le reste de la semaine sur un certain nombre de poids lourds du secteur: selon une information de l'agence Bloomberg, Apple aurait signifié à ses fournisseur une contraction de la demande pour son modèle de téléphone IPhone 13. On suivra donc tout particulièrement Apple,naturellement, mais aussi AMS, Infineon et ASML. A noter qu'Apple n'a pas communiqué à ce sujet.

L'indice est attendu dans le rouge, mais dans des proportions très raisonnables selon la dynamique des futures à l'approche de l'ouverture. Les marchés restent concentrés sur les problématiques de politique monétaire, alors même que le nouveau variant vient ajouter une inconnue dans l'équation. Mais vu avec des "lunettes" de Président de Fed, l'apparition de ce nouveau variant n'accorderait finalement pas le bien le plus précieux: le temps ? C'est la thèse défendue par Jean-Jacques Friedman - Directeur des investissements de VEGA Investment Managers, filiale de Natixis Wealth Management. "Si la prudence s’impose à court terme, Omicron redonne du temps en permettant à J. Powell de ne pas céder à la pression des statistiques récentes et de ne pas se résoudre à un resserrement monétaire plus agressif. De fait, les investisseurs prévoient désormais deux hausses des taux directeurs par la Fed en 2022, contre trois précédemment." De quoi nourrir un rééquilibrage des forces sur les dossiers de croissance, particulièrement sur le secteur technologique.

Hier côté statistiques, le PMI (ISM) ne s'est guère, lui non plus, écarté de la cible, à 61.3 pour le mois de novembre. Par ailleurs, l'enquête sur l'emploi par le cabinet en ressources humaines ADP a fait état de 534 000 créations de postes dans le secteur privé, hors agriculture. Verdict demain avec le rapport mensuel fédéral NFP (Non Farm Payrolls). En attendant, le Département du Travail vient de publier une statistique encourageante sur l'emploi avec des nouvelles inscriptions aux allocations chômage de l'ordre de l'ordre de 220 000 pour la semaine passée? Cible battue, donc.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, à ce stade inchangé:

Depuis le 28 octobre et l'inscription de nouveaux sommets historiques après ceux du 07 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine clôture systématiquement sur les points hauts de séance, dans des volumes nourris, qui ne se contractent que très peu. Le camp acheteur, pleinement mobilisé, ne se pose pas de question.

A court terme:

L'entrée dans une phase de digestion, dont la structure sera riche d'enseignement pour la suite, est à envisager. Nous sommes encore en phase de la définition du cadre, et de l'amplitude, d'une consolidation à venir. Une consolidation élargie se profile. Une première accélération baissière au sein de cette consolidation a été exprimée, mardi, et mercredi, dans une amplitude plus grande mais des volumes moins forts.

Avis négatif à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 16212.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

