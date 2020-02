Nasdaq Composite : Amorce d'une vive correction, les semi-conducteurs particulièrement exposés

(BFM Bourse) - Sans aucun signe de panique, l'indice Nasdaq Composite, à forte "coloration" technologique, amorce depuis la fin de la semaine passée une correction. A ce stade, les pertes restent toutefois marginales au regard des gains initiaux. Les investisseurs prennent ponctuellement des profits sur les valeurs les plus exposées dans le cadre de l'épidémie de coronavirus Covid-19, à savoir les titres technologiques dont la chaîne de valeur est particulièrement dépendant de la production et des approvisionnements chinois. Le secteur des semi-conducteurs, densément représenté au sein de l'indice qui nous intéresse ici, est l'exemple parfait d'un secteur exposé en première ligne. On en suivra attentivement les principaux représentants de la cote: sans exhaustivité Intel, Qualcomm, AMD, Broadcom...

Craintes d'une accélération de la contamination dans la capitale chinoise, dans les pays voisins, nouveaux pôles de contamination au Moyen Orient et en Europe (Italie en particulier) imposent la plus grande prudence aux salles des marchés.

Si aucun chiffre macroéconomique majeur ne figure à l'agenda ce lundi, la chose sera corrigée dès demain avec le très attendu et suivi indice de confiance des consommateurs américains au sens du Conference Board. En attendant, les investisseurs sont amenés à digérer les chiffres décevants, sous les attentes, des toutes premières estimations des baromètres PMI pour février, à 50.8 pour l'industrie, et 49.5 (passage brutal sous les 50) pour les services.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Alors que la puissance du biais haussier de fond de l'indice phare des valeurs technologiques n'est plus à démontrer (les 10 000 points ne sont pas très loin), une phase de correction se dessine, dans une volatilité accrue. L'ampleur de cette correction ne doit pas être observée en valeur absolue, mais elle devra être relativisée à l'aune des gains initiaux. A ce stade, aucune figure de retournement baissier durable n'est à signaler, et la correction en cours de formation est un épisode parfaitement légitime qui prend place au sein d'un mouvement ascensionnel de grande envergure. Avis négatif proposé pour ce début de semaine.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 10000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

