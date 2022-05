Nasdaq Composite : Accumulation d'énergie vendeuse

(BFM Bourse) - La nervosité est palpable sur l'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, qui représente tout un pan de la cote particulièrement sensible à l'échauffement des rendements de obligations d'Etat. Hier l'indice parvenait à grappiller 1,63% à 12 536 points, après un vendredi non pas noir, mais rouge vif (-4,17%). A pas de loups, les opérateurs vont aborder l'ouverture d'un nouveau Comité de politique monétaire de la Fed, qui devrait s'achever demain par un relèvement de 50 pdb des Fed Funds. La question qui demeure, et qui va focaliser l'attention des cambistes en conférence de presse est celle d'un éventuel "assouplissement", avec les guillemets qui s'imposent, de la trajectoire prévisionnelle de hausse des taux, suite à la publication des premières estimations, peu avenantes, de la croissance américaine pour les trois premiers mois de l'année...

Alors que nous abordons la partie finale du bal des trimestriels des grands groupes, force est de constater - et c'est légitime sur ces niveaux de cours pour des valeurs de croissance - , que les dossiers technologiques "réagissent plus vivement aux déceptions qu’aux bonnes performances", relève César Perez Ruiz pour Pictet Wealth Management, ce qui amène à catégoriser les dossiers en fonction de leur capacité à imposer leur prix à leur clientèle. C'est le fameux "pricing power".

Côté macroéconomie, à noter que la semaine sera particulièrement chargée sur le front de l'emploi américain, avec en avant-goût les nouvelles offres d'emplois (JOLTS) ce mardi, (16h00), l'enquête du cabinet privé ADP mercredi, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage jeudi et en point d'orgue le rapport fédéral sur l'emploi américain pour le mois d'avril vendredi. Des données particulièrement suivie par la Fed dans son appréciation du degré de tension sur le marché de l'emploi.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le mince trading range que nous identifiions entre 13 330 et 13 838 points a été rompu dans des conditions de volumes, de volatilité, et de bougies très significative. Le marubozu tracé jeudi 21/04 témoigne en particulier d'une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, jusqu'à une clôture quasiment exactement sur les points bas, ouvrant la voie à un objectif baissier CT à 12 640 points. Ce dernier a été rompu, après une hésitation bigrement nerveuse sur la seconde partie de la semaine passée. Nous précisions vendredi que "l'allure de la bougie hebdomadaire aura son importance." Elle est en effet bien peu avenante, et c'est d'ailleurs la quatrième fois en quatre semaine que l'indice clôture sur ses points bas hebdomadaires. Les warnings s'allument.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12640.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

