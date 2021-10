Nasdaq Composite : A proximité immédiate des records historiques

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, parvenait à grappiller jeudi 0,62% à 15 215 points, non loin de ses sommets absolus, en l'absence d'échauffement supplémentaire des Treasuries à 10 ans. Et même si la copie au demeurant bonne des trimestriels de Netflix n'aura pas comblé les analystes, cela n'aura pas empêché les opérateurs de plébisciter ce titre phare (+4,48% à 653,16 euros, soit de nouveaux records historiques).

Le soulagement sur Evergrande devrait permettre de réduire les tentations de prises de profits marquées, en attendant la publication à 15h45 des toutes premières estimations des PMI (industrie et service) par IHS Markit, et le discours de J. Powell à 17h00, en conférence en ligne proposée par la Banque d'Afrique du Sud. Au menu: "Défis de stabilité monétaire et financière pour les banques centrales à la suite de COVID-19". Vaste programme pour les observateurs qui ne manqueront pas d'analyser les éléments de langage de J. Powell, candidat à sa propre succession en février.

Pour rappel, dans son "Livre Beige", document qui dresse un tableau périodique de l'économie américaine, la banque centrale a souligné plus tôt dans la semaine que les difficultés mondiales d'approvisionnement, ainsi que le manque de main d'œuvre et les inquiétudes liées au variant Delta du Covid-19, ont fait ralentir la croissance de l'activité économique aux États-Unis au début de l'automne. Si ce rapport, établi sur la base d'une enquête réalisée entre la fin du mois de septembre et le début du mois d'octobre auprès d'entreprises américaines, ne remet a priori pas en cause le début du tapering (réduction du rythme de rachats d'actifs) de l'institution dès le mois prochain, il met en revanche en évidence les tensions auxquelles les décideurs de la Fed sont confrontés alors qu'ils envisagent également de relever les taux prochainement.

Si l'inflation élevée actuelle persiste, la Fed pourrait devoir enclencher ce processus plus rapidement que prévu selon plusieurs responsables. Une hypothèse balayée d'un revers de main par la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, interrogée sur CNBC hier et qui "ne pense pas que des hausses de taux d'intérêt soient prévues de sitôt". Une majorité des 67 économistes interrogés par Reuters donnent du crédit à ce dernier scénario et estiment que la Fed ne relèvera pas ses taux avant 2023.

Hier au chapitre statistique, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux États-Unis sont restées sous la barre des 300 000 nouvelles unités la semaine passée, faisant même un peu mieux que le consensus. L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie a manqué pour sa part les attentes, à 23,7. Le Philly Fed était attendu certes en contraction, mais à un rythme moins fort.

Côté technique, graphique et comportemental (champs au demeurant intimement liés), l'accumulation en quatre séances au coeur du mois de septembre d'un marubozu noir, d'une structure englobante baissière et de trois "corbeaux noirs", le tout dans un niveau de participation relativement nourri, nous invite à déplacer le curseur vers davantage de prudence. La clôture sur les points bas hebdomadaires la semaine 37, immédiatement suivie d'un gap baissier majeur lundi 20/09, complète ce tableau. Les 28,29 et 30 septembre, cette combinaison se trois chandeliers dite en corbeaux noirs s'est répétée.

Quant à la tendance de fond (le trend), il est cependant loin d'être remis en cause à ce stade, les cours évoluant encore largement au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), qui ne s'infléchit que très légèrement. Premier objectif baissier sur les 14 410 points. L'indice a certes pu réintégrer in extremis vendredi 1er octobre la partie supérieure de sa moyenne mobile à 100 jours, à la faveur d'une ombre basse qui "sauve" l'allure de la bougie hebdomadaire, mais reste dans une position technique délicate à très court terme. Du moins la configuration n'est plus celle d'un rally inconditionnel, régi par une psychologie de marché aveuglément acheteuse.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15420.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 15000.00 points relancerait la pression vendeuse.

