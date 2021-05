Nasdaq Composite : A proximité immédiate des récents zéniths

(BFM Bourse) - Les quelques doutes sur les performances comptables trimestrielles des GAFA ont été balayés la semaine dernière, avec des publications de (très) bonne facture pour l'ensemble des poids lourds de la cote technologique américaine. Les rendement des obligations d'Etat LT sont restés parallèlement contenus, et l'indice phare des valeurs technologiques de la place a lévité à proximité immédiate de ses récents sommets absolus, soit les 14 190 sous lesquels se dessine progressivement une résistance. C'est ce lieu de confrontation entre acheteurs et vendeurs qu'il conviendra de bien surveiller tout au long de la semaine, d'autant que les repères sur le front de l'emploi vont être nombreux. Avec l'inflation, la santé de l'emploi est le second pilier essentiel pouvant influer sur les décisions de la Fed dans les prochains mois.

Principaux rendez-vous statistiques à l'agenda sur ce front cette semaine : l'enquête du cabinet privé ADP mercredi, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage jeudi et en point d'orgue le rapport fédéral NFP (Non Farm Payroll) sur l'emploi américain dans le secteur privé pour le mois d'avril.

La semaine dernière, la Fed achevait une nouvelle réunion du Comité de politique monétaire de la Fed, qui a assuré le maintien de conditions d'emprunts accommodantes dans la durée. La puissante institution monétaire dirigée par J. Powell a, comme c'était très largement anticipé, laissé sa politique inchangée, en maintenant un loyer de l'argent proche de zéro, sans toucher au rythme de rachats d'actifs, tout en insistant sur le fait qu'il était trop tôt pour parler d'une sortie de crise, en pointant du doigt en particulier les courbes de l'emploi. Pas de hausse des taux en vue, donc, avant un retour à une situation beaucoup plus saine sur le front de l'emploi, et une installation durable de l'inflation au-dessus de la cible à 2%.

"Jerome Powell a une nouvelle fois joué de la carte de «l’inflation transitoire» pour faire comprendre que la question d’une hausse des taux n’était pas pour demain", constate John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud. "À en croire les estimations du consensus à l’issue de la conférence de presse d’hier soir, il y aurait de fortes probabilités (90%) qu’il y ait une hausse de taux en ... décembre 2022."

A suivre ce lundi côté américain, le PMI manufacturier ISM et les dépenses de construction à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 13 000 points s'affirment de plus en plus comme un juge de paix technique en deçà duquel les salles des marchés cherchent de l'air et au-dessus duquel elles respirent. Dans l'immédiat, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est venu combler intégralement le gap baissier du 22 février. Avis neutre à l'échelle de la séance à venir, avec confirmation de l'amorce de la définition du cadre d'une vaste consolidation à venir.

Une marge baissière claire existe jusque sur la moyenne mobile à 100 jours (en orange). Dans l'immédiat, une phase de latéralisation sous les sommets historiques prend progressivement corps. En cas de rupture des 13 740 points, le chemin serait ouvert en direction de la courbe de tendance de fond évoquée. A l'inverse, au-dessus des 14 190, aucune barrière concrètement identifiable ne s'opposerait à la hausse des cours.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 14190.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13742.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime