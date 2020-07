Nasdaq Composite : A pas de loups sur des niveaux de cours très fermes

(BFM Bourse) - L'ambiance est à la retenue, sur des niveaux de cours toutefois d'une très grande fermeté, pour un début de semaine sans repère,statistique majeur. Les opérateurs vont vraisemblablement modérer leurs ardeurs, alors que le weekend aura marqué un nouveau record de nouveaux cas quotidien d'infection au SARS-Cov2 aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé, de loin, de la planète avec plus de 140 000 morts. L'absence de stratégie fédérale claire interpelle, et les interprétations statistiques lunaires de Trump, sur le taux de mortalité, laissent sans voix.

La résurgence de l'épidémie représente "le principal risque" pour l'économie américaine, a estimé vendredi le FMI. Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin a déclaré que les petites et moyennes entreprises "les plus touchées" par la crise du Covid-19 devraient bénéficier d'un deuxième prêt fédéral, en priorité dans les secteurs du voyage et de la restauration.

Au chapitre statistique vendredi, l'indice de confiance du consommateur en données préliminaires (Université du Michigan) s'est contracté à 73.2, contre une cible à 79.0. Les prévisions d'inflation pour les 12 prochains mois, toujours selon l'Université du Michigan, sont ressorties en première estimation à +3,1%. L'agenda se densifiera dès mercredi avec les ventes de logements anciens et les stocks de brut.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'ampleur de la bougie de reflux du 13 juillet aura bel et bien défini le cadre d'une consolidation sur des niveaux fermes sur le Nasdaq Composite. Le reste de la semaine passée aura été le théâtre de cette latéralisation, amenée à se poursuivre en ce début de semaine, d'autant plus en l'absence de repère macroéconomique majeur. Avis neutre au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), qui continue de constituer un niveau dynamique de soutien.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

