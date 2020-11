Nasdaq Composite : 1 vaccin c'est bien, 2 c'est mieux !

(BFM Bourse) - Une semaine jour pour jour, Moderna prend le relai de l’annonce de Pfizer d’avoir trouvé un vaccin efficace à 90%. Mieux que le précédent, cela de Moderna serait efficace à 94.5% selon les premières données communiquées aujourd’hui. Une bonne nouvelle pour le marché, qui même s’il avait déjà l’information, accentue sa progression au détriment des valeurs refuges et de celles qui avaient alors jusque-là tiré la cote vers le haut.

Et il s’agit justement de l’indice Nasdaq composé de “technos” jugées bien valorisées. Les opérateurs privilégient les titres massacrés qui ont un potentiel de reprise plus important afin de pouvoir pricer un retour à la normale sur le plan sanitaire, social et économique. Il est encore trop tôt pour confirmer et prévoir la suite, mais le marché “achète la rumeur” et anticipe à plusieurs mois.

Toutes les bonnes nouvelles sont bonnes à prendre alors que d’un autre côté, l’approche du Black Friday et un confinement dans quelques états aux Etats-Unis confirmé, n’est pas propice à relancer les “petits commerces”. L’absence de chiffres macroéconomiques ne permet pas d’estimer quelle est la réalité de la situation passée … mais ça, le marché s’en moque car intègre les bonnes nouvelles à venir. Demain tomberont les données de ventes aux détails aux Etats-Unis.

L’action Pfizer recule au moment où Moderna annonce l’efficacité de son vaccin et perd 3% avant l’ouverture. JOHNSON & JOHNSON fait partie des candidats contre le Covid et lance un nouvel essai clinique, l’action progresse de 1.6% avant Bourse. JD.com publie un chiffre d’affaires en progression de 29% avec des ventes en ligne toujours soutenues.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice Nasdaq sousperforme désormais les autres indices à Wall Street et dans le reste du monde. Il a passé le relai et intéresse moins en termes de valorisation les opérateurs. Cela n'indique pas pour autant qu'il donne des signes de baisse forte et ce, tant que la zone des 11400 pts restera préservée. Il s'agit pour le moment d'une pause et reste par ailleurs toujours en tendance neutre à moyen terme entre 12000 et 10500 pts, ce range dans lequel il s'inscrit depuis le mois d'août.

On privilégiera les achats à proximité de la zone clé des 11600/11500 pts, en faisant attention aux achats trop tardifs car le potentiel est limité tant que les opérateurs continueront à privilégier cette rotation sectorielle en place depuis lundi dernier.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 11400.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime