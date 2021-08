M.r.m : Invest Securities relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Invest Securities relève sa recommandation sur MRM de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé d'un à 1,15 euro, après la parution de résultats semestriels qui 'récompensent le travail accompli', selon le bureau d'études.



'Les résultats du premier semestre 2021 ont confirmé la bonne résilience du portefeuille de qualité intermédiaire (réversion +2,0%) et la relution du plan d'investissement (centre Valentin loué à 89%)', estime ainsi l'analyste.



'Dès lors, le statut boursier du titre extrêmement dégradé ne nous semble pas justifié avec la probabilité croissante de rotations des actifs ou d'un adossement du portefeuille, combinée à un rendement du dividende proche de 6% pour les attendre', poursuit-il.



