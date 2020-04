Moderna : Nouveau sommet pour Moderna en Bourse, la biotech obtient un demi-milliard pour son vaccin Covid-19

(BFM Bourse) - Premier groupe à avoir lancé un essai clinique en vue de l'élaboration d'un vaccin, Moderna obtient une enveloppe de 483 millions de dollars de fonds fédéraux pour en accélérer le développement. Le cours de cette biotech américaine, dirigée par le français Stéphane Bancel, accélère de près de 15% à l'ouverture de Wall Street.

La course au vaccin s'intensifie et le titre Moderna réalise un nouveau bond en avant à l'ouverture des échanges (+14,5%) à Wall Street vendredi après avoir annoncé avoir reçu 483 millions de dollars de fonds fédéraux pour accélérer le développement de son éventuel vaccin contre le coronavirus. Cette nouvelle flambée intervient au lendemain d'une progression de près de 9% et porte les gains de la société basée dans le Massachusetts à 46% sur la semaine et 137% depuis le début de l'année. Au plus haut, la valorisation de la biotech -dont aucun produit n'est encore sur le marché- dépasse désormais les 15 milliards de dollars.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Le PDG français de Moderna Stéphane Bancel a déclaré vendredi sur la "Squawk Box" de CNBC que ce financement était particulièrement important pour aider les efforts de fabrication. "Au lieu d'attendre les données et de passer à l'échelle avec le processus de fabrication ... nous pouvons faire autant de doses que nous le pouvons. Nous faisons les deux en parallèle", a-t-il déclaré. L'entreprise prévoit d'embaucher jusqu'à 150 personnes pour soutenir la montée en cadence, a ajouté le dirigeant.

Il a également déclaré que Moderna "n'aurait pas pu faire cela" sans l'engagement de financement de la Biomedical Advanced Research and Development Authority, qui fait partie du Département de la santé et des services sociaux.

Pour rappel, Moderna a établi un partenariat avec les National Institutes of Health pour le développement de son vaccin Covid-19, dont la phase 1 des essais sur l'homme du vaccin potentiel a commencé dans la région de Seattle à la mi-mars. Un essai lancé à une "vitesse record", s'était alors réjoui le Dr Anthony Fauci, conseiller en santé de la Maison Blanche.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur Moderna en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok