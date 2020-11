Moderna : Après le succès de ses essais pour son vaccin, Moderna atteint des sommets en Bourse

(BFM Bourse) - Introduit en Bourse en 2018 à 23 dollars, le titre du groupe de biotechnologies américain franchit pour la première fois lundi la barre des 100 dollars, alors que le critère d'efficacité de l'essai de son vaccin expérimental contre le coronavirus a été brillamment atteint.

D'un lundi à l'autre, les vaccins élaborés à partir de recherches sur l'ARN messager gardent la vedette. Le 9 novembre, l'annonce des données préliminaires d'efficacité du vaccin développé par Pfizer et BioNTech avait entraîné une envolée quasi-générale (valeurs technologiques exceptées) des marchés, soit 7,57% de gains ce jour-là pour le CAC 40. Ce lundi, c'est Moderna Therapeutics qui fait sensation avec les premiers résultats de son propre projet.

Compte tenu de la similarité des technologies mise en oeuvre -les deux vaccins visent à programmer l'ARN messager (sorte de de version de travail de l'ADN) de manière à ce que l'organisme du patient fabrique lui-même les protéines nécessaires à se protéger- les observateurs jugeaient que l'annonce d'une efficacité de 90% pour le projet conçu par BioNTech et développé avec Pfizer était en soi un bon signal pour le vaccin développé de son côté par Moderna. En sachant que les besoins sont tellement vastes que plusieurs vaccins seront en tout état de cause nécessaires pour espérer atteindre une immunité suffisante dans le monde.

De fait, Moderna n'a pas déçu, bien au contraire, puisque son candidat (mRNA-1273) a démontré une efficacité de 94,7% à ce stade. Dans un essai qui a fait appel à 30.000 volontaires, répartis pour moitié dans le groupe placebo et pour moitié dans le groupe effectivement vacciné, la lecture intérimaire des résultats était prévue à l'atteint d'un jalon de 95 cas de Covid recensés. L'examen de ces 95 cas a montré que 90 étaient sous placebo, seulement 5 faisaient partie du groupe des personnes vaccinées. Dans le cas du BNT162b2, l'efficacité a été mesurée à 90% (avec les limites à une comparaison directe entre deux études qui ne sont pas strictement identiques).

Une "étape charnière" est franchie

Mais les données recueillies allaient encore plus loin puisque les chercheurs ont ici également pu mesurer l'efficacité du vaccin de Moderna à l'égard des cas graves (critère pas connu à ce stade chez Pfizer). En effet, parmi les 95 cas de Covid, 11 personnes ont subi une forme grave. Or, aucune personne vaccinée n'en a souffert, les onze avaient toutes reçu seulement le placebo.

"Il s'agit d'une étape charnière dans le développement de notre candidat vaccin Covid-19. Depuis début janvier, nous avons traqué ce virus dans le but de protéger autant de personnes que possible dans le monde. Depuis le début, nous savons que chaque jour compte. Cette analyse intermédiaire positive de notre étude de phase 3 (dernière phase des essais cliniques avant une éventuelle commercialisation, NDLR) nous apporte la première validation clinique que notre vaccin peut prévenir la maladie Covid-19, y compris les formes graves", s'est réjoui le PDG de Moderna, le français Stéphane Bancel.

"Ce jalon n'est possible que grâce au travail acharné et aux sacrifices consentis par un si grand nombre. Je tiens à remercier les milliers de participants à nos études de phase 1, phase 2 et phase 3, ainsi que le personnel de nos sites d'essais cliniques qui ont été aux premières lignes de la lutte contre le virus. Ils sont une inspiration pour nous tous. Je tiens à remercier les NIH, en particulier le NIAID, pour leur leadership scientifique, notamment grâce à des années de recherche fondamentale sur les menaces potentielles de pandémie au Vaccine Research Center qui ont conduit à la découverte de la meilleure façon de fabriquer des antigènes de protéines Spike qui sont utilisés dans notre vaccin et d'autres", a ajouté le dirigeant.

Les autorités sanitaires se prononceront dans les semaines à venir sur l'opportunité d'autoriser les deux vaccins, en attendant les résultats d'autres projets fondés sur un éventail de technologies différentes.

En Bourse, l'action Moderna réduisait son avance à +5,97% vers 16h00, à 94,73 dollars, après une ouverture à plus de 100 dollars. Le groupe pèse désormais près de 38 milliards de dollars.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse