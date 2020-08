Moderna : Le vaccin de Moderna susciterait une réponse immunitaire chez des patients âgés

(BFM Bourse) - La société de biotechnologies américaine a revendiqué mercredi, lors d'une réunion avec un comité de l'agence américaine de santé publique CDC, de nouveaux résultats prometteurs pour son vaccin expérimental contre le coronavirus sur un petit échantillon de patients âgés.

Le désormais fameux vaccin expérimental de Moderna contre le coronavirus (l'un des plus avancés et surtout des plus médiatisés parmi plus d'une centaine de projets en développement) a généré une réponse immunitaire prometteuse après administration à un petit échantillon de personnes relativement âgées, a annoncé mercredi la société de biotechnologie.

La firme, fondée en 2009 et qui s'est fait connaître du grand public cette année pour ses recherches sur le coronavirus, a testé son vaccin sur trois cohortes de dix personnes, la première comprenant des volontaires âgés de 18 à 55 ans, la seconde de 56 à 70 ans et la dernière des personnes âgées de 71 ans et plus, catégorie la plus vulnérable à des complications de la Covid-19.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Après un protocole de deux doses de 100 microgrammes, à 28 jours d'intervalle, les volontaires ont produit des anticorps contre le virus, ainsi qu'un type de globules blanc, des lymphocytes T, a indiqué Moderna devant un comité consultatif d'experts. Ceci chez les plus âgés comme chez les jeunes adultes, et à un niveau équivalent ou supérieur à celui habituellement constaté chez des patients ayant contracté puis guéri du virus. La société présentait ces données à un comité réuni par les Centers for Disease Control and Prevention (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, une agence fédérale), lors d'une présentation télédiffusée en direct.

Des données non encore auditées

Ces résultats dévoilés pour la première fois n'ont pas encore été examinés par d'autres scientifiques en vue de publication dans une revue médicale.

Le vaccin semble également être bien toléré, aucun événement indésirable grave n'ayant été signalé. Moderna mène parallèlement un essai de plus grande ampleur, dit de phase 3, cherchant à recruter près de 30.000 volontaires (dont une bonne partie âgés de 65 ans et plus).

En Bourse, le cours de Moderna progressait de 7,8% à 71,44 dollars mercredi en matinée sur le Nasdaq, traduisant une capitalisation totale de 26,7 milliards de dollars.

En dehors du coronavirus, Moderna a jusqu'à présent obtenu des résultats positifs en première phase d'essais pour six vaccins prophylactiques, sur neuf projets en développement clinique au total. L'entreprise mène également des programmes dans la cancérologie (avec Merck), l'immuno-oncologie (avec AstraZeneca) ainsi que les maladies rares et cardiovasculaires.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur Moderna en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok