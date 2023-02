Michelin : Pour investir et faire face à l'inflation, Michelin a dû piocher dans sa trésorerie en 2022

(BFM Bourse) - Le fabricant de pneumatiques a accusé un décaissement de trésorerie sur l'ensemble de 2022. Les prévisions pour 2023 sont par ailleurs jugées comme étant prudentes par les analystes.

L'inflation a plombé le cash du bibendum. Le fabricant de pneumatiques Michelin a, sur l'ensemble de l'exercice 2022, accusé un décaissement de trésorerie libre de 180 millions d'euros, à comparer avec un flux positif en 2021 de 1,36 milliard d'euros.

"Cette variation s’explique principalement par l’impact des facteurs d’inflation sur les éléments du besoin en fonds de roulement, ainsi que de l’augmentation des investissements", explique la société dans le communiqué présentant ses résultats annuels, publiés lundi soir. UBS évoque un chiffre supérieur aux attentes, le consensus tablant sur un flux dans le vert à hauteur de 326 millions d'euros.

Reste que cet impair ne crispe pas le marché, le titre Michelin n'abandonnant que 0,7% vers 15h10, à 29,22 euros. Pour Deutsche Bank, cet écart sur le cash "ne doit pas constituer une surprise majeure" dans la mesure où l'allemand Continental avait lancé un avertissement sur résultats qui annonçait déjà la couleur pour le secteur. Le groupe d'outre-Rhin avait indiqué mi-janvier que sa génération de cash s'était établi à 200 millions d'euros sur 2022, alors que la société tablait sur un chiffre trois à quatre fois plus élevé.

"Un contexte chaotique"

Au-delà de la génération de trésorerie, le compte de résultat de Michelin n'a pas réservé de mauvaise surprise. Les ventes ont progressé de 20,2% sur un an à 28,59 milliards d'euros, soit un peu plus que le consensus (28,16 milliards d'euros). Le groupe a été porté par des variations de changes (6,2%) et de périmètre (1,2%) favorables, tout comme des effets de prix (hausse des tarifs) et de "mix" (une plus forte contribution des ventes de produits plus chers) qui ont eu un impact positif combiné de 13,7%. En revanche les volumes ont eu un effet défavorable de 2%, Michelin attribuant ce repli à l'arrêt de ses opérations en Russie en mars ainsi qu'aux effets des confinements en Chine.

A 3,4 milliards d'euros, le résultat opérationnel dit "des secteurs" (le résultat opérationnel retraité de certains autres produits et charges opérationnels), principal indicateur de rentabilité du groupe, a légèrement dépassé le 3,37 milliards attendu par les analystes. Le résultat net s'établit à 2 milliards d'euros, contre 1,845 milliard d'euros en 2021.

"Dans un contexte chaotique impacté par plusieurs crises systémiques, Michelin a délivré en 2022 des résultats solides", a déclaré Florent Menegaux, le président de la gérance de Michelin, dans un communiqué.

Pour 2023, le fabricant de pneus compte dégager un résultat opérationnel (toujours dit "des secteurs") supérieurs à 3,2 milliards d'euros à taux de change constant et un flux de trésorerie libre avant acquisition supérieur à 1,6 milliard d'euros. Le groupe a notamment pris comme hypothèses des volumes au mieux stables et au pire en baisse de 4% et un impact de l'inflation de ses coûts situé entre 600 millions d'euros et 1,2 milliard d'euros.

Ces prévisions sont jugés "prudentes" par Deutsche Bank. Cependant la banque allemande estime que le groupe s'est offert un matelas de sécurité avec ces prévisions, et peut ainsi réserver de bonnes surprises dans le cas où "l'environnement économique ne se détériore pas de façon notable".

