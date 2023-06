Michelin : Présente Air X Sky Light au salon du Bourget

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Michelin lance Air X Sky Light, en première mondiale à l'occasion du 54ème salon de l'aéronautique et de l'espace du Bourget.



Il s'agit d'une nouvelle technologie de pneumatique radial destiné à l'aviation commerciale.



' Plus léger que les générations précédentes, son poids est réduit de 10 % à 20 %. Ce gain important en masse s'accompagne de meilleures performances dans la durée (Landing Per Tread (LPT), nombre d'atterrissages par bande de roulement) et permet également une réduction des coûts de maintenance ainsi que du transport ' indique le groupe.



La durée de vie du Air X Sky Light sera de 15 à 20% supérieure que son équivalent d'ancienne génération.

La 1ère dimension a été mise au point pour équiper le futur Falcon 10X de Dassault Aviation, dont les vols d'essais sont prévus dans les mois à venir. Michelin Air X Sky Light vise le marché de l'aviation commerciale.



