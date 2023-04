Michelin : Hausse des ventes de 7,4% au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Michelin annonce que ses ventes totales ont atteint 6,96 milliards d'euros au 1er trimestre, en hausse de 7,4% par rapport à la même période un an plus tôt.



Si les ventes de pneus ont reculé de 6,6% en volume, le Bibendum précise que ses ventes ont progressé de 6,2% dans l'automobile, de +1,3% dans le transport routier et de +16,4% dans les activités de spécialités.



'Au premier trimestre 2023, les marchés sell-ind'Europe et Amérique du Nordont été caractérisés par une réduction des stocksdans un contexte d'amélioration des chaînes d'approvisionnement, par opposition au premier trimestre 2022 marqué par la reconstitution des stocks', analyse la firme clermontoise.



Dans ce contexte, le Groupe confirme son scénario prévisionnel pour 2023 avec des volumes annuels de ventes anticipés dans la fourchette de -4%à0%.



Par ailleurs, la guidance2023 est confirméeavec un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 3,2milliards d'euros à taux de change constant, et uncash-flowlibre avant acquisitions supérieur à 1,6 milliard d'euros.



