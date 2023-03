Michelin : Désigné 'manufacturier de l'année' pour la 6e fois

(CercleFinance.com) - Michelin a annoncé hier avoir reçu pour la 6èmefois le prix deManufacturier de l'annéeà l'occasion du Tire Technology Expo 2023, à Hanovre (Allemagne).



Le Groupe a également reçu le prix de laRéalisation environnementale de l'annéepour deux premiers pneus homologués route incorporant respectivement 45% et 58% de matériaux durables, l'un destiné aux automobiles et l'autre aux autobus.



Michelin précise être 'la seule entreprise à avoir remporté six fois le prix deManufacturier de l'année' et poursuit sa feuille de routevers un pneu ' tout durable '.



