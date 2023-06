Michelin : Actionnaire à 100% du club de rugby de Clermont

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de son assemblée générale extraordinaire du 13 juin, le club de rugby de l'ASM Clermont Auvergne a approuvé l'entrée au capital de la Compagnie Financière Michelin, un capital qui était jusqu'alors détenu très majoritairement par l'ASM Omnisports.



Par conséquent, le groupe Michelin devient actionnaire à 100% de l'ASM Clermont Auvergne, avec pour objectif 'de pérenniser le club et d'accompagner son projet de transformation'.



'A terme, le groupe Michelin et l'ASM Clermont Auvergne prévoient d'ouvrir le capital du club à d'autres actionnaires, en priorité à des acteurs économiques du territoire', fait savoir Michelin dans son communiqué.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.