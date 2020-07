Metropole tv : Acquisition de la société Epithète Films

(CercleFinance.com) - Le Groupe M6 annonce avoir conclu l'acquisition d'Epithète Films, société détentrice d'un catalogue de 25 longs métrages, parmi lesquels la trilogie Belle et Sébastien, Malabar Princess, Ridicule, La jeune fille et les loups, Tu seras mon fils.



Avec cette acquisition ciblée, dont il ne précise pas les termes financiers, le groupe de médias explique qu'il 'poursuit la consolidation de ses activités de distribution de droits audiovisuels en complétant son catalogue, désormais riche de plus de 1.300 titres'.



