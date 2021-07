Metabolic explorer : Le chimiste vert Metex réorganise son capital et obtient 25 millions d'euros d'argent frais

(BFM Bourse) - Le groupe de "chimie verte", spécialiste des procédés industriels de fabrication de composés chimiques de grande diffusion à partir de matières premières renouvelables plutôt que de ressources pétrolières, termine la semaine en hausse après avoir mené à bien une augmentation de capital avec le soutien de Bprifrance.

Après avoir plié jeudi de 6,3% à l'annonce du lancement de son augmentation de capital (se rapprochant ponctuellement du prix de l'opération, fixé à 4,09 euros par action), le cours de Metabolic Explorer se reprend vendredi de 4,5% à 4,295 euros, une fois bouclée l'opération qui conclut la série d'opérations structurantes effectuées cette semaine. Au terme de celles-ci, le groupe issu du biopôle Clermont-Limagne à Saint-​Beauzire (près de Clermont-Ferrand) se dote des moyens de devenir l’un des leaders européens des biotechnologies industrielles, tout en renforçant ses liens avec Bpifrance, via le fonds SPI destiné à soutenir les projets d'industrialisation d'entreprises tricolores.

"Nous sommes fiers d’accompagner ce mouvement stratégique de Metex démontrant ainsi la possibilité d’un changement d’échelle des bio-productions et ouvrant la voie à la construction d’un champion français à rayonnement mondial", a résumé Magali Joessel, directrice du fonds SPI (Sociétés de Projets Industriels) chez Bpifrance. "Aux côtés de Benjamin Gonzalez, fondateur de Metex, depuis plusieurs années via NØØVISTA, nous avons pu mesurer la pertinence de sa stratégie visant à créer des alternatives biosourcées, la capacité d’innovation de Metex, sa volonté d’ancrage français et sa recherche d’externalités positives qui répondent à notre démarche d’investisseur à impact et nous ont conduit naturellement à accompagner cette ambition nouvelle".

Depuis 2018, Metex et Bpifrance étaient co-actionnaires de Metex Noovista (stylisé en NØØVISTA), l'entité juridique détenant le site de production de propanediol et d'acide butyrique, deux molécules de base aux multiples applications dans les secteurs de la cosmétique, la nutrition, la santé animale ou les polymères, érigé à Saint-Avold en Moselle. Il s'agit du premier des deux sites de Metabolic Explorer, puisque le groupe a depuis récupéré l'ancienne usine d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe à Amiens, spécialisé dans la production d'acides aminés.

Metex contrôle désormais la totalité de ses deux usines

Mercredi, les deux partenaires ont annoncé que Metex allait reprendre les 45% détenus par Bpifrance dans Metex Noovista pour un montant fixé à 31,5 millions d'euros.

Dans la foulée, le pionnier de la chimie verte a lancé une augmentation de capital réservée au fonds SPI et à certains investisseurs qualifiés pour un montant total de 56,6 millions d'euros. SPI y a souscrit en abandonnant 31,5 millions d'euros de créances (le prix de cession de ses parts dans l'ancienne co-entreprise), le produit en espèces de l'opération ressortant donc à 25,1 millions d'euros (dont un effort supplémentaire de 15 millions d'euros de SPI et 10,1 millions d'euros amenés par d'autres investisseurs).

Au sortir de ces opérations, Metex contrôle désormais la totalité de ses deux usines (Saint-Avold et Amiens), consacrant son changement la dimension vers un statut d’ETI de premier plan forte de près de 450 salariés, et bénéficie d'une trésorerie accrue de 25 millions d'euros.

Cette manne va permettre d'allouer un financement complémentaire de 4 millions d'euros à Noovista, étant donné une réestimation de l’activité, du besoin en fonds de roulement et des résultats de cette filiale. Le solde ira à la transformation du site d’Amiens ("Noovistago"), incluant la mise en place d'une nouvelle unité de production d’acide glycolique, d'une unité "phase 2" de production de PDO et d’acide butyrique et des augmentations de capacité de production pour les acides aminés de spécialité (tels que la valine, le tryptophane, la leucine, l’isoleucine et l’arginine). Au cours des quatre prochaines années, Metex évalue à 70 millions d'euros le coût de transformation du site, comptant boucler le financement grâce à la trésorerie générée par l'activité et par emprunts bancaires.

Le fonds SPI comme actionnaire de référence

"Avec deux usines en exploitation, une plateforme ALTANØØV de R&D performante et des produits susceptibles de transformer durablement deux marchés en pleine croissance, la nutrition animale et les cosmétiques, le groupe Metex renforce ses fonds propres et sa trésorerie à hauteur de 25 millions d'euros et dispose désormais de solides bases pour mener une stratégie de croissance durable et profitable", indique le groupe.

En retour, le fonds SPI devient clairement l’actionnaire de référence de Metex, détenant à l'issue de l'opération 25,9% du capital. "Après l’acquisition du leader européen de la production d’acides aminés par fermentation, nous disposons désormais de moyens financiers supplémentaires pour utiliser pleinement l’outil de production de dimension internationale. Avec des investissements prévus pour industrialiser les technologies prometteuses de Metex comme l’Acide Glycolique et renforcer les capacités de production d’acides aminés en forte croissance, je suis convaincu que nous serons en mesure de créer de la valeur pour tous les actionnaires, qu’ils soient historiques ou nouvellement investis dans Metex. L’arrivée de ces nouveaux investisseurs au capital de Metex permettra également au groupe de consolider sa base actionnariale dans la durée. A ce titre, je tiens évidemment à remercier tout particulièrement le fond SPI pour son engagement historique à nos côtés. Il devient aujourd’hui le premier actionnaire de Metex au côté duquel il consolide sa place de partenaire industriel et financier majeur", a déclaré Benjamin Gonzalez, PDG et fondateur.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse