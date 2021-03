Metabolic explorer : En passe de changer de dimension, Metabolic Explorer s'envole à la Bourse de Paris

(BFM Bourse) - La cotation du titre Metabolic Explorer a repris en fanfare ce lundi après que le groupe de chimie biologique a annoncé négocier une opération transformante -et à moindre coût- saluée par les analystes.

Pionnier tricolore de la "chimie verte", le spécialiste clermontois des bioprocédés de fabrication de composés chimiques à partir de matières premières renouvelables est la vedette du jour sur le marché parisien. Lundi après-midi, le titre dont la cotation avait été suspendue vendredi dans l'attente d'une communication importante enregistre un bond de 43,2% à 4,80 euros, un niveau plus observé depuis novembre 2015, dans un volume de transactions spectaculaire puisque plus de 10% du tour de table a changé de mains au cours de la séance.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Cette flambée d'un titre qui s'était déjà sensiblement réveillé en 2020 (+54% sur l'année à 2,38 euros à la clôture du 31 décembre, soit plus de 100% de hausse depuis, notamment sous l'effet de la signature d'un accord commercial) intervient en réaction à l'annonce de négociations exclusives en vue de racheter le premier site européen de production par fermentation d’acides aminés destinés à la nutrition animale auprès du géant japonais de l'agroalimentaire, Ajinomoto. "Avec ce projet, Metex fait un grand pas vers la concrétisation de son ambition de devenir l’un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation" estime le groupe dans son communiqué publié vendredi.

L'opération acterait un changement de dimension pour la société tricolore. Celle-ci précise en effet que "les prévisions d'AANE (Ajinomoto Animal Nutrition Europe) pour l’exercice 2020-2021 feraient ressortir un chiffre d’affaires de plus de 200 millions d'euros (et un Ebitda positif)" quand Metex n'a engrangé que... 50.000 euros de revenus en 2020.

Le nouvel ensemble composé de Metex Nøøvista (co-entreprise entre Metex et le fonds SPI de Bpifrance) et Ajinomoto Animal Nutrition Europe rassemblerait 450 collaborateurs (contre 65 salariés pour Metex à fin 2018) avec une capacité de production annuelle supérieure à 100 kt sur le site d’AANE à Amiens pour les acides aminés, et de 6 kt sur le site de Carling Saint-Avold pour le PDO (1-3 propanediol) et l’AB (acide butyrique). Ces deux molécules chimiques dites "de commodité" ont été les premières commercialisées par le groupe, respectivement en 2019 et 2020. Le premier (le PDO) vise à être utilisé comme ingrédient multifonctionnel avec des performances éprouvées comme solvant, humectant et amplificateur de conservation pour toutes les applications cosmétiques quand les principaux débouchés du second sont sur les marchés de la nutrition animale et celui des arômes et parfums.

Les capacités de production du nouvel ensemble seraient ainsi multipliées par plus de 16. Celui-ci "intégrerait en amont les expertises de R&D et de démonstration préindustrielle historiques de Metex (plus de 90 millions consacrés à la recherche depuis sa création) et, en aval, les infrastructures industrielles, la force commerciale et les réseaux de distribution d’AANE" souligne le groupe clermontois.

"Le projet industriel de Metex serait de pérenniser le site d’Amiens et ses (330) emplois en y transférant ses technologies en cours de développement au sein de sa plateforme Altanøøv, laquelle doit permettre l’industrialisation d’un nouveau procédé par an" ajoute le groupe, qui rappelle que le portefeuille des ingrédients naturels Altanøøv adresse les marchés de la cosmétique, de l’alimentation animale et des biopolymères, valorisés à 16 milliards par an.

Les conditions financières apparaissent en outre avantageuses puisque l'opération coûterait 15 millions d'euros seulement, avec un versement de 8 millions au bouclage de l'opération et le solde de 7 millions six mois après. Un montant qui reflète "notamment la nécessité, pour un acquéreur susceptible d’offrir une pérennité industrielle au site d’Amiens, d’avoir au préalable investi pour disposer d’une R&D capable de soutenir le renouvellement du mix produit du site" écrit Metex. De son côté, le Groupe Ajinomoto annonce une provision pour dépréciation d’actifs d’environ 100 millions d'euros liée à cette opération.

Analyste chez Kepler Cheuvreux, Paul de Froment justifie le "très faible prix" déboursé par Metex par le fait qu'Ajinomoto a récemment "dévoilé une nouvelle stratégie, reposant sur la sortie des acides aminés liés au marché de l'alimentation animale, ce qui a conduit à la fermeture progressive de sa division" dont le site d'Amiens constitue le dernier élément non-cédé. L'analyste évoque une "acquisition transformante" et s'attendait à une "excellente réaction" du marché. "Nous accueillons cette annonce de façon extrêmement positive", explique également l'analyste Gaëtan Calabro, de Portzamparc, qui met en avant le fait que la transaction donne accès à un site industriel à moindre coût.

Le fondateur et PDG du groupe Benjamin Gonzalez se réjouit aussi de cette acquisition qui permettrait à Metex "de devenir une ETI européenne de référence dans le domaine des biotechnologies industrielles, secteur clé de la nécessaire transition écologique". "Avec les premières ventes de Metex Nøøvista prévues au deuxième trimestre 2021 et ce projet d’acquisition, le nouveau visage de Metex en ce début d’année est celui d’une entreprise transformée au cœur des grands enjeux actuels de souveraineté agroalimentaire qui fournit des réponses concrètes en termes d’emploi et de ré-industrialisation de nos territoires" se félicite-t-il encore.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse