Metabolic explorer : Bien aidé par Bpifrance, le groupe de chimie verte Metex boucle son sauvetage financier

(BFM Bourse) - Le groupe de chimie verte a annoncé la finalisation de ses opérations de refinancement destinées à développer ses projets 2023-2024. Bpifrance détient désormais plus de 30% du capital de Metex à l'issue de cette opération de sauvetage.

Le sauvetage de METabolic EXplorer (Metex) a été bouclé. L’entreprise spécialisée dans la fermentation industrielle a annoncé la finalisation des opérations de financement destinées à poursuivre son projet de transformation 2023-2024.

Annoncé fin décembre dernier, ce plan de financement comprenait plusieurs volets, notamment une augmentation de capital de 8 millions d’euros à laquelle SPI, un fonds géré par Bpifrance, s'est engagé à souscrire à la hauteur de ses droits de souscription et à assurer le succès de l’opération. A l'issue de cette opération en capital, la participation de Bpifrance Investissement est passée de 25,92 % à 30,10 % du capital de Metex.

La société rappelle que Bpifrance a bénéficié d’une dérogation auprès de l’Autorité des marchés financiers à l'obligation de lancer une OPA (offre publique d'achat) sur le groupe dans le cas où elle franchirait 30% du capital. Cet accord prévoyait également aussi le rééchelonnement des passifs fiscaux et sociaux de la société et ses filiales.

Ainsi que divers nouveaux financements, dont un prêt garanti par l'Etat (PGE) mis à disposition par Bpifrance de 34 millions d'euros à METEX NØØVISTAGO, filiale de Metex.

Plusieurs vents contraires

Sous pression financière, Metex a été contraint de demander un soutien de ses créanciers et Bpifrance pour poursuivre son exploitation. L’entreprise spécialisée dans la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères a dû faire face à plusieurs vents contraires ces derniers mois. Le marché de la nutrition animale s’inscrit en baisse conjoncturelle tandis que les coûts des matières premières et de l’énergie progressent, ce qui a eu pour effet de dégrader les comptes de la société clermontoise de chimie verte.

Cette envolée des coûts de l'énergie avait contraint Metex à mettre à l'arrêt cet automne, son usine amiénoise de production d'acides aminés par fermentation à destination de la nutrition animale. Cet accord de financement doit permettre le redémarrage de cette usine.

Metabolic Explorer a également mandaté un prestataire afin de trouver les financements complémentaires du plan d'affaires à mettre en place d'ici janvier 2025 à hauteur de 30 millions d'euros maximum.

A cet horizon, Metex estime pouvoir atteindre un chiffre d’affaires d'environ 420 millions d’euros, un Ebitda de l’ordre de 46 millions d’euros et un cash-flow opérationnel (avant financements et investissements) de l’ordre de 42 millions d’euros.

A la Bourse de Paris, l’action Metex progresse de 8,3% à 1,162 euro, vers 11h10 mais cède encore plus de 75% sur un an.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse