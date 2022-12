Metabolic explorer : L'Etat et les banques volent au secours de Metex, qui chute en Bourse

(BFM Bourse) - Pour sécuriser les fonds nécessaires à son développement, la société a noué un plan en plusieurs volets qui inclut notamment une augmentation de capital de 8 millions d’euros et des reports de passifs fiscaux et sociaux. Bpifrance va jouer un rôle prépondérant dans ce sauvetage.

Sous pression financière, METabolic Explorer (Metex) noue un accord avec ses créanciers et Bpifrance pour tenter de sortir la tête de l’eau.

L’entreprise spécialisée dans la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, est confrontée à un "effet ciseau" négatif. Le marché de la nutrition animale s’inscrit en baisse conjoncturelle tandis que les coûts des matières premières et de l’énergie progressent, dégradant les comptes de la société.

Cette conjonction de facteurs négatifs a amené sa filiale Metex NØØVISTAGO à ne pas tenir ses engagements dans le cadre d’un prêt syndiqué d’un total de 100 millions d’euros dont elle avait déjà tiré 22 millions d’euros. Ce qui a entraîné l’exigibilité de ce montant déjà tiré et, de ce fait, à une impasse de trésorerie.

La trésorerie brute du groupe s’inscrivait en effet à 18,7 millions d’euros à fin juin der et Metex a précisé qu’elle avait continué à se dégrader au deuxième semestre.

Bpifrance assurera l'augmentation de capital

D’où la nécessite pour l’entreprise d’obtenir de nouveaux financements qui doivent aussi lui permettre d’assurer les liquidités nécessaires à son projet de transformation 2023-2024.

Ce plan de financement comprend plusieurs volets, notamment une composante en capital. Metex prévoit ainsi une augmentation de capital d’un montant maximum de 8 millions d’euros par émission de 7,08 millions d’actions ordinaires à un prix de 1,13 euro par titre, soit une décote de 29% environ par rapport au cours de clôture de vendredi, de 1,60 euro.

SPI, un fonds géré par Bpifrance, s’est engagé à participer à hauteur de la totalité de ses droits de souscription (DPS) et va de plus assurer le succès de l’opération, en s’engageant également à souscrire le solde du montant maximum de l'émission qui ne serait pas souscrit par d'autres investisseurs. Metex a convoqué une assemblée générale extraordinaire (AGE) le 1er février pour obtenir la délégation nécessaire à cette opération.

SPI va également souscrire à des obligations simples de Metex remboursables in fine pour un montant de 12 millions d’euros. Bpifrance accorde également deux prêts d'un montant cumulé de 3,5 millions d’euros à la société.

La banque publique va aussi, avec les partenaires bancaires de Metex NØØVISTAGO, consentir un prêt garanti par l’Etat de 33,9 millions d’euros "dès que la prorogation du dispositif au-delà du 31 décembre 2022 sera effective", a également indiqué Metex.

Reports de passifs

Les mêmes partenaires bancaires vont consentir un prêt moyen terme d’environ 15,5 millions d’euros amortissables en seize échéances trimestrielles linéaires après deux ans de franchise.

En outre, toutes les échéances d’amortissements en capital des prêts souscrits en capital de Metex et Metex NØØVISTAGO qui tombent à compter du 6 octobre sont reportées de 36 mois. A l’exception de ceux de Bpifrance, les taux d’intérêts de ces prêts sont augmentés de 2,1%.

Cet accord prévoit aussi le rééchelonnement, sous réserve de confirmation de certains créanciers publics, des passifs fiscaux et sociaux de la société et ses filiales représentants un montant total d'environ 5,4 millions d’euros, remboursables en mars 2023 à hauteur de 1,6 million d’euros et, pour le solde, linéairement sur une durée de douze mois à compter de mars 2023.

Le crédit de 22 millions d’euros tiré par Metex NØØVISTAGO - qui est un crédit renouvelable - sera lui apuré d’ici fin décembre 2023, le groupe s’étant engagé à passer par de l’affacturage pour substituer ce crédit.

Enfin, Metex a indiqué qu’il devra rechercher d’ici au 1er janvier 2025 un total de 30 millions d’euros de financements complémentaire.

Ebitda en perte en 2022 et 2023

Ce vaste plan de financement est soumis à certaines conditions, notamment l’obtention par Bpifrance d’une dérogation auprès de l’Autorité des marchés financiers à l'obligation de lancer une OPA (offre publique d'achat) sur le groupe dans le cas où elle franchirait 30% du capital, l’aval des actionnaires à cette même augmentation de capital, la confirmation des créanciers publics des rééchelonnements des passifs fiscaux et sociaux ainsi que l’homologation de l’accord par le tribunal de commerce de Paris.

"A ce stade, il est anticipé que les conditions suspensives seront toutes satisfaites d'ici la fin du mois de février 2023", a indiqué Metex. "Dans ce contexte, SPI a consenti à la société une avance en compte courant d'un montant de 2,5 millions d’euros afin de faire face à une impasse de trésorerie. Cette avance sera remboursée par compensation à l'occasion de la souscription par SPI aux obligations simples susmentionnées", a également expliqué le groupe.

Cet accord doit permettre le redémarrage de l’usine du groupe à Amiens qui est arrêtée depuis début octobre, les 350 salariés étant actuellement en chômage partiel, selon l’AFP.

A l’occasion de cette annonce, le groupe a également indiqué anticiper des revenus de l’ordre de 230 millions d’euros pour 2022 et une perte brute d’exploitation (Ebitda) située entre 20 millions et 30 millions d’euros. Pour 2023, elle table pour l’heure sur un chiffre d’affaires de 275 millions d’euros, un Ebitda entre -8 millions d’euros et l’équilibre, et un décaissement de trésorerie opérationnel (avant financements et investissements) allant de 4 millions d’euros à 14 millions d’euros.

A l’horizon 2025, la société estime que son chiffre d’affaires devrait atteindre environ 420 millions d’euros, un Ebitda de l’ordre de 46 millions d’euros et un cash-flow opérationnel (avant financements et investissements) de l’ordre de 42 millions d’euros.

A la Bourse de Paris, l’action METEX chute de 13,8% à 1,379 euro portant la baisse de l’action à 79,26% depuis le début de l’année.

