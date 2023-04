Meta : La maison-mère de Facebook, Meta, retrouve la croissance et s'envole à Wall Street

(BFM Bourse) - Le spécialiste des réseaux sociaux a publié des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre, avec notamment une progression de ses revenus. Le groupe a également revu à la baisse ses prévisions de dépenses totales pour l'année en cours.

La saison des résultats s'avère pour le moment d'excellente facture pour les "big techs". En attendant Amazon ce soir et Apple la semaine prochaine, Alphabet et surtout Microsoft ont ravi le marché, mercredi. Il en est de même pour Meta, ce jeudi, avec ses comptes du premier trimestre.

La maison-mère de Facebook, WhatsApp ou encore Instagram, est parvenue à renouer avec la croissance sur le trimestre, une première depuis près d'un an, selon Reuters. Les revenus ont progressé de 3% en données publiées, à 28,65 milliards de dollars, et de 6% hors effets de changes.

"L'amélioration des revenus semble résulter d'une amélioration des revenus par utilisateur", observe Michael Hewson de CMC Markets.

La monétisation portée par l'IA

Selon ce dernier, le consensus des analystes s'élevait à 26,76 milliards et a donc été littéralement explosé par Meta. Le bénéfice par action, de 2,20 dollars, s'est, certes replié de 19% sur un an, mails il est là encore ressortie largement au-dessus de la prévision des analystes, à 2,03 dollars.

"Nous avons connu un bon trimestre et notre communauté continue de s'agrandir", a déclaré Mark Zuckerberg, le directeur général de Meta, cité dans un communiqué.

Face aux analystes, le dirigeant a expliqué que les outils d'intelligence artificielle avaient permis d'améliorer la monétisation des contenus, notamment des "reels" (de courtes vidéos), avec une hausse de 30% sur Instagram et 40% sur Facebook, par rapport au quatrième trimestre 2022.

La directrice financière, Susan Li, a indiqué aux analystes que Meta avait notamment bénéficié d'une nette accélération des dépenses publicitaires en Chine, où la conjoncture est portée par la levée des restrictions sanitaires depuis le début de l'année.

Tour de vis sur les coûts

A Wall Street, l'action Meta bondit, prenant 13,4% à 237,48 dollars en début de séance. Depuis le début de l'année, l'action affiche une hausse de près de 100%. Outre des résultats bons, lors des deux dernières publications, le titre a été porté par les mesures d'économie. Le groupe a largement serré les coûts, avec plus de 20.000 suppressions de postes annoncées depuis novembre, ce qui a rassuré les investisseurs.

D'ailleurs, Meta a révisé à la baisse sa projection de dépenses totales pour l'exercice en cours, passant d'une fourchette située entre 86 et 92 milliards de dollars, à un chiffre compris entre 86 et 90 milliards.

Pour le deuxième trimestre, Meta table sur des revenus compris entre 29,5 milliards de dollars et 32 milliards de dollars, ce qui marquerait une nouvelle croissance, puisque le chiffre d'affaires de 2022 s'était établi à 28,15 milliards de dollars. Et les analystes tablaient, avant ces indications, sur un chiffre plus faible, de 29,53 milliards, selon le consensus Refinitv de Reuters.

"Meta a eu un début d'année meilleur qu'attendu. Dans ce contexte économique, et après le désastre de 2022, 3% de croissance des revenus sur un an, c'est un accomplissement", a réagi Debra Aho Williamson, analyste d'Insider Intelligence, citée par l'AFP. "Et leurs solides prévisions pour le trimestre en cours montrent que l'entreprise est peut-être vraiment en train de se remettre", ajoute-t-elle.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse