Mercialys : Réouverture de l'ensemble des centres commerciaux

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mercialys indique que suite à l'autorisation du gouvernement, ses centres commerciaux ont été en mesure d'accueillir à nouveau, dès le 11 mai, du public sur la totalité de leur surface commerciale (hors espaces de loisirs et restauration sur place).



Depuis maintenant deux semaines, le groupe foncier constate un recul de fréquentation, par rapport à la même période en 2019, limité à 20% en moyenne, un niveau jugé 'encourageant au regard de l'ampleur du choc actuel et des contraintes sanitaires en place'.



Par ailleurs, il accélère le déploiement sur son patrimoine de sa plateforme propriétaire de Click & Collect, Ocitô, non seulement pour la livraison de plats à domicile depuis les restaurants des centres, mais également pour celle de produits non alimentaires.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur MERCIALYS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok