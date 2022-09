Mercialys : Oddo relève son opinion

(CercleFinance.com) - Oddo BHF relève son opinion sur Mercialys directement de 'sous-performance' à 'surperformance' avec un objectif de cours porté de 9,8 à 10,2 euros, considérant que la foncière d'immobilier commercial dispose des atouts opérationnels pour traverser la crise.



'Nous nous attendons à une revalorisation du titre à court terme à un niveau comparable par rapport à ses pairs une fois que l'Equity Swap Casino aura été complètement liquidé, et le titre offre aujourd'hui un rendement dividende 2022 attractif de 12,1%', estime l'analyste.



Le bureau d'études ajoute que son nouvel objectif de cours suggère des ratios de 9,1 fois le CF et 0,55 fois l'EPRA NTA attendus pour 2022, en ligne avec les multiples du secteur (à savoir 8,9 fois le CF et 0,60 fois l'EPRA NTA).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

