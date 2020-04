Mercialys : Modération du dividende et AG à huis clos

(CercleFinance.com) - Mercialys indique que son conseil d'administration a décidé de ramener la proposition de distribution de dividende qui sera faite au titre de 2019 de 1,15 à 0,95 euro par action, montant correspondant strictement aux obligations de distribution des SIIC.



Compte tenu de l'acompte mis en paiement le 23 octobre 2019, le solde du dividende proposé sera donc de 0,48 euro par action. Les dates de détachement et de paiement resteront inchangées, fixées respectivement au 27 et 29 avril.



La foncière rappelle la crise du covid-19 a rendu caducs ses objectifs annuels et indique que son assemblée générale du 23 avril se tiendra à huis clos, sans la présence physique des actionnaires ou de leurs représentants.



